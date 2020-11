El límite salarial en NBA aumentaría un dos por ciento desde la temporada 2021-22

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.-El límite salarial que se establece cada temporada es uno de los temas más complejos del mundo NBA. Es producto de un trabajo casi de ingeniería que deben realizar franquicias y liga para conocer qué términos económicos serán los que rijan sus movimientos durante toda una campaña.

Con respecto a la temporada que ahora nos ocupa, conocimos en el día de ayer la decisión que tomó la Asociación Nacional de Jugadores de acompañar la propuesta de la NBA para comenzarla el 22 de diciembre. Unida a esa información, Shams Charania de The Athletic, ha señalado que el tope salarial se mantendrá en aproximadamente 109 millones de dólares para la inminente campaña. Asimismo, el periodista comunica que existirá un crecimiento anual mínimo del dos por ciento en el tope salarial y el impuesto de lujo. Este aumento comenzará a funcionar desde la temporada 2021-22 y tendría vigencia durante el resto del actual convenio colectivo.

Esta es una buena noticia para las franquicias que intentan crear espacio en sus nóminas para la agencia libre de 2021, así como para acometer las selecciones de primera ronda del draft de ese mismo año. Aunque el tope salarial caería por debajo de las proyecciones previas a la pandemia, que lo ubicaban en 125 millones; terminaría siendo mucho más alto de lo que comenzó a estipularse una vez se produjo la suspensión en marzo dando lugar a la incertidumbre sobre campañas venideras.

A pesar que, en principio, esta es una buena medida para disminuir el impacto de una temporada a otra, los ejecutivos temen que este límite no se ajuste exactamente a la realidad. La NBA sabe ya que en el curso recién concluido los ingresos cayeron un 10% y que de cara al que empezará el 22 de diciembre puede ver aumentado ese nivel de pérdidas. Con tal escenario, cualquier tope que se establezca será ficticio, algo que no inspira demasiada tranquilidad a los que deben tomar decisiones, pensando no sólo en la próxima temporada, sino también en las futuras.