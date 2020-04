Licey tiene cerca a un nuevo dirigente para temporada 2020-21

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Equipo Tigres del Licey está cerca de concretar la firma de su dirigente para la temporada 2020-2021 del béisbol invernal dominicano, dedicado al expresidente del conjunto don José Manuel Fernández.

Lo informó el presidente de la organización, doctor Domingo E. Pichardo Peña, durante una entrevista para Licey TV y sus plataformas de redes sociales, en la que aseguró que se está trabajando en la confirmación de un equipo que será un sueño.

Explicó que su presidencia junto a las oficinas de Operaciones de Béisbol, que dirige Junior Noboa, han entrevistado de manera virtual a cinco candidatos, tres de los cuales llevan la delantera y uno del ellos está prácticamente decidido que será el dirigente.

No obstante, señaló que antes de hacer el anuncio, deben esperar lo que suceda en los Estados Unidos con su temporada de Grandes Ligas y las menores, si se jugará en parte o nada por la pandemia de coronavirus y ver si los dirigentes que están en stand bye, incluso con experiencia en las mayores, se interesan a dirigir el Licey.

“Yo le puedo asegurar a la fanaticada de los Tigres del Licey, que estamos trabajando arduamente y que vamos a conformar un equipo que será un sueño, así lo estamos viendo”, sustentó Pichardo. “Pero de que el Licey va a tener un equipo competitivo, lo va a tener”, acotó.

Dijo que la directiva como Operaciones de Béisbol mantienen contacto con todos sus jugadores, no solo los de Grandes Ligas que hace mucho no intervienen con el equipo, también con los prospectos que nunca lo han jugado, por si la temporada es muy limitada en Norteamérica y ellos se interesan por actuar con los Tigres.

En ese sentido, comentó que hay quienes han expresado probabilidades de jugar la temporada entrante desde el principio o por un mes. Auguró que el torneo será muy interesante por lo competitivo y que el Licey se está preparando para ello.

Sobre el aspecto económico del certamen por venir, Pichardo expresó sus reservas en cuanto al éxito o no por la comercialización, la que podría ser dura, casi imposible.

Apuntó que por el asunto del COVID-19, es probable que muchas empresas anunciantes queden muy maltrechas y no puedan participar; y las que sí lo hagan reduzcan sus inversiones en el torneo, lo que haría difícil la comercialización.

Sin embargo, aseguró que en su primer año cómo presidente, el Licey se preparó para no tener inconveniente en el próximo torneo. No así para el de 2021-22.

Pichardo Peña aseguró que a su arribo a presidencia del Licey tuvo que tomar muchas decisiones duras, lamentablemente dolorosas y que todavía quedan unas cuantas que debe tomar, cuando termine la crisis, siempre que sean para beneficio de la empresa.

Expuso que se enfocó en darle al club un enfoque más empresarial en busca de mejores beneficios para el club y la contratación de mejores jugadores y que el equipo actúe lo mejor posible.

Agregó que la misión de un dirigente es tomar decisiones que beneficien a la empresa, por que “hay que verla con la razón, no con el corazón”, para que la misma floresca y pueda ganar campeonatos.

Habló sobre lo relativo a algunos jugadores, como Yermin Mercedes, de quien dijo no saber las razones por las que abandonó al Licey, en el momento que más lo necesitaba, pues tenía pocos receptores. Manifestó que por ello el conjunto decidió suspenderle de manera indefinida, cómo lo establecen los reglamentos.

Declaró que Mercedes es un jugador valioso, que puede ayudar al Licey o cualquier equipo; que habría que esperar que llegué a las oficinas, ver en qué disposición está, ver su actitud, si quiere jugar pelota, para tomarse una decisión con el de La Romana.

Expresó que en un equipo o empresa lo primero que debe primar es la disciplina, de lo contrario, sería un caos.

En ese sentido advirtió, que a ningún pelotero del Licey se le va a tolerar ningún tipo de indisciplina.

“Pueda ser el jugador más importante, que nos pueda dar un torneo, pero si es indisciplinado y no se lleva bien con sus compañeros; que no está de acuerdo con lo que dicte el manager para mantener la armonía y un juego alegre, lamentablemente no puede estar con nosotros”, sentenció el titular del Licey.

Anuncios

Relacionado