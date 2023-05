El lente de Sthefanie Acosta capta la ternura de los perros para concienciar a dominicanos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La fotógrafa Sthefanie Acosta, utiliza el lente de su cámara para captar el entusiasmo y la ternura de los perros, como una herramienta para concientizar sobre el trato que se debería brindar a los animales en República Dominicana.

Destacó que la falta de compromiso de muchos dominicanos a la hora de tener una mascota aumenta el número de caninos en los albergues, sobre todo, porque las personas no quieren adoptar perros mestizos o como se diría en buen dominicano “viralatas”.

Abogó para que la sociedad tenga más conciencia, porque adoptar un perro, es parecido a criar un niño: “Hay que darle comida, bañarlos, vacunarlo, estar encima de su salud y tratar de que su educación sea para bien, no es tirarlos en un patio y olvidarlo”.

Acosta expuso en el programa “Con la Dra. Controversia”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, que con sus fotografías colabora con distintos albergues y percibe el cambio de los animales cuando reciben cariño.

“Cuando me llegan al estudio perros desde las fundaciones para retratarlos, sus caras son: ¡Waow!, estoy en un sitio donde me dan amor y cuando se van eso me parte el alma, porque ellos nunca tienen un hogar fijo”, expuso.

(Ver programa).

