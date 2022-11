El legendario Daddy Yankee estremeció el Olímpico demostrando ser el líder del género urbano

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Sin lugar a dudas, el poder de convocatoria que tiene el cantante puertorriqueño Daddy Yankee es de admirar, y más en República Dominicana que ha tenido la oportunidad de en múltiples ocasiones presentarse y manifestar su amor a esta media isla.

Y es que quedó demostrado la noche de este sábado, que su fiel fanaticada sigue aquí, desde el primer día gozándose los éxitos de este importante artista quien trajo a Santo Domingo su gira “La Última Vuelta”, con la cual se despide de los escenarios.

El Estadio Olímpico fue el punto de encuentro para este magno evento bajo la producción de Pav Eventos y SD Concerts, quienes realizaron una estupenda labor en la organización de este concierto, pudiendo la gente disfrutarse de casi dos horas cargadas de la energía que caracteriza a “El Cangri”.

Entre los clásicos y las canciones actuales, Daddy Yankee pudo complacer las expectativas de sus fanáticos, quienes demostraron que la lluvia no para su fiesta, perreando y gozando.

A las 9:24p.m., el DJ LG Mena se retiró del escenario para dar paso a “El Cangri”, este haciendo presencia frente a la audiencia unos minutos antes de las 10:00 p.m.

A través de la enorme pantalla que hacía parte del escenario, se realizó un audiovisual donde apareció Daddy Yankee mostrando un avión sobre en el que finalmente, el cantante hizo presencia junto a 16 bailarines, varios músicos con instrumentos, un Dj y un corista, segunda voz o “doble voz”.

“Vamos a cantar todos esos clásicos y los nuevos clásicos. Vamos a rumbear toda la noche”, manifestó tras subir al escenario y dar inicio a con el tema “Campeón”.

“Remix”, “Somos de calle”, “Rompe”, “Machucando”, “Los qué pasó pasó”, “Ella me levanto”, “Mayor que yo”, “No me dejes solo”, “Tu príncipe”, siguieron la rumba.

“Muchas gracias por estar aquí, ustedes saben que este es mi último show en esta hermosa tierra, en mi tierra hermana, muchas gracias a toda mi gente por venir a este gran recuerdo”, enfatizó Daddy Yankee.

En uno de los momentos, “El Cangry” confesó que canciones como “Lo que pasó, pasó” y “Llamado de emergencia” fueron por influencia de esta media isla que lo apoyó desde sus comienzos.

Recordó también, que cuando cantaba para pocas personas en Agua Splash, lo que fue motivó para llenarse de emociones y sugerir a sus seguidores a luchar por sus sueños y no rendirse.

“Este tema ustedes saben nació del corazón de aquí, tantos temas que yo tenga gracias a República Dominicana. Ustedes no saben la musa que ustedes me dan para crear música y este tema es uno de los grandes himnos de la música gracias a la inspiración que ustedes me dan”, puntualizó el “Big Boss”.

A través de la virtualidad, Daddy Yankee estuvo acompañado de artistas como, Rauw Alejandro, Lunay, Ozuna, Anuel AA, el dúo Zion y Lennox y Luis Fonsi, con quien interpretó “Despacito”, tema que posee el videoclip más visto del mundo en la plataforma de YouTube.

Pero en el escenario, sorprendió al público subiendo al merenguero Omega El Fuerte, con quien interpretó “¿Qué tengo que hacer?”.

Con esto, demostró ser uno de los primeros urbanos internacionales en incursionar en el merengue, ya que este tema tiene origen en su cuarto álbum de estudio, que data del año 2008, “Talento de barrio”.

Después, El Alfa El Jefe subió al escenario cantando “PAM” y “Bombón” compartiendo tarima con Daddy Yankee en este concierto de despedida en suelo dominicano.

Al hacer énfasis en lo anunciado por SD Concerts, de que la gente no podía subirse a los asientos, esto fue respetado por los presentes, mostrando que la organización fue primordial en el evento.

Fuegos Artificiales culminaron el gran concierto, donde Daddy Yankee se despidió de su público dominicano a nivel musical.

