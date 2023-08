El legado y la popularidad de Gurriel brillan cuando se enfrenta a los Astros

EL NUEVO DIARIO, MIAMI — Yuli Gurriel fue considerado uno de los mejores peloteros cubanos incluso antes de llevar su talento a Estados Unidos e hizo su tan esperado debut en las Grandes Ligas a los 32 años el 21 de agosto de 2016.

Gurriel, quien firmó un contrato de cinco años por valor de $47.5 millones con los Astros en julio de 2016, poco después de desertar con su hermano menor, Lourdes Gurriel Jr., pasó a crear un legado de éxito con los Astros. Capturó dos campeonatos de la Serie Mundial en siete temporadas, reclamó el título de bateo de la Liga Americana y un Premio Guante de Oro en la primera base en el 2021 y dos veces hizo historia en la postemporada por apariciones en el plato sin un ponche.

Ahora con 39 años, Gurriel enfrentó a su ex equipo el lunes por la noche por primera vez desde que firmó con los Marlins el 10 de marzo, comenzando en la primera base y bateando sexto. Los Astros planeaban darle su anillo de la Serie Mundial 2022 antes del partido del martes en el parque LoanDepot.

“Va a ser muy emocionante simplemente ponerme al día con algunos de mis compañeros de equipo”, dijo Gurriel a través del intérprete Luis Dorante Jr. antes del inicio de la serie. “Fueron siete años los que pasé en esa organización, por lo que también será una gran y emocionante serie, principalmente debido a la competencia. Ambos estamos compitiendo por algo importante. Y tenemos que salir y competir”.

Fuera de las estadísticas y la habilidad en el campo, una de las cosas más grandes que los Astros extrañan es el profesionalismo de Gurriel y su constante actitud tranquila. Para muchos dentro de la organización, Gurriel es como un hermano.

“Obviamente, ante todo, es un gran jugador”, dijo Alex Bregman, quien fue compañero de equipo de Gurriel en los campeonatos de la Serie Mundial de 2017 y 2022. “Si miras su carrera, que se remonta a cuando jugaba en Cuba, puede ser uno de los mejores jugadores de béisbol de todos los tiempos. Entonces, el conocimiento del béisbol es una cosa, pero también el compañero de equipo y amigo que era para todos fue increíble”.

El mánager de los Astros, Dusty Baker, agregó: “Yuli es probablemente uno de los muchachos más populares que ha pasado por la organización, no solo con los jugadores, [sino] con los fanáticos, todos. Yuli viene a jugar, y juega duro, y juega inteligentemente.

“Y, ya sabes, extrañamos a Yuli. Quiero decir, esperábamos, al menos yo, firmar a Yuli, porque encontraríamos un lugar para Yuli, a pesar de que firmamos a José Abreu”.

Cuando los Astros decidieron no volver a firmar a Gurriel en la temporada baja, no tuvo resentimientos. Cuando los Entrenamientos de Primavera llegaron a su tercera semana, los Marlins lo firmaron con un contrato de Ligas Menores con una invitación al campamento de Grandes Ligas.

Gurriel hizo la lista del Día Inaugural sirviendo como suplente del primera base Garrett Cooper, quien fue cambiado a los Padres antes de la Fecha Límite de Cambios. Ahora, Gurriel está haciendo lo mismo por el reemplazo de Cooper, Josh Bell, aunque el lunes marcó la tercera apertura consecutiva de Gurriel al principio.

Al principio, al veterano primera base le resultó difícil adaptarse a un rol de banco por primera vez en su carrera, pero está contento con el lugar en el que se encuentra ahora. Si bien Gurriel tiene solo 1 de 10 con una base por bolas y dos carreras impulsadas como bateador emergente, está bateando para .272 con un OPS de .721 en 62 aperturas.

Después de llegar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana en seis temporadas con Houston, Gurriel esperaba llevar ese deseo de excelencia a Miami y ayudar al mánager primerizo Skip Schumaker a construir una cultura ganadora.

En la dramática victoria del domingo sobre los Yankees, en la que los Marlins perdían hasta por seis, Gurriel provocó la novena entrada de cinco carreras con un doble.

Después de perder 93 juegos en 2022, Miami se encontró en posición de playoffs al ingresar el lunes debido a su capacidad de recuperación. Los Marlins no solo aseguraron su victoria número 31 de la temporada, sino que sus ocho victorias en el 2023 están empatadas en la mayor cantidad en las Grandes Ligas.

“Diré que uno de los detalles, o las cosas que he visto en este clubhouse, que es similar a las que he visto en la organización de los Astros es que este grupo de muchachos nunca se dan por vencidos. ”, dijo Gurriel. “Es algo que me ha estado sorprendiendo cada vez que lo veo. Ellos nunca se dan por vencidos. Siempre trabajan duro hasta el final del partido”.

Encaja perfectamente con esa ética de trabajo.

“Creo que los Marlins tienen mucha suerte de tener a Yuli, especialmente con todos los jugadores jóvenes que tienen, porque el tipo todavía tiene habilidad”, dijo Baker. “Y sus piernas todavía están bien. Por lo general, cuando llegas a su edad, lo primero que se va son tus piernas. Pero este tipo todavía puede correr, no solo correr, sino que sabe cómo correr y cuándo correr. Solo esperamos, con todos los elogios que le acabo de dar a Yuli, espero que no nos haga mucho daño”.

