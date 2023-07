“Él le daba palos y le tiraba piedra», afirma dueña de pitbull que agredió a hombre en DN

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Roselin Pinales, propietaria del perro raza pitbull que fue captado en video agrediendo a un señor de 65 años en el sector la Paz, Distrito Nacional, aseguró que su perro no es agresivo ni violento y que incluso los niños del barrio juegan con él.

Entrevistada por la presidenta de Brownie Foundation y productora del programa «Perfiles», Lorena Herasme, la señora de 75 años de edad sostuvo que el animal de nueve años nunca había atacado a otra persona de la comunidad y que siempre estaba amarrado en su área ubicada en la parte trasera de la residencia.

“Me decían los vecinos que el señor Joaquín le daba palos al perro, una vez le dio un palazo y cada vez que pasaba le tiraba piedra, porque en una ocasión le mordió a uno de sus perritos”, afirmó Roselin al ser preguntada del hecho que ocurrió el jueves 20 de julio a las 12:00 del mediodía en el citado sector.

De igual forma, manifestó que la primera vez que el perro agredió a su vecino Joaquín llegaron a un acuerdo económico mediante la Fiscalía Barrial por un monto de 32,000.00 pesos para cubrir los gastos médicos producto del ataque.

“Esto me tiene muy triste, ese día le estaba limpiando la casa al perro, el señor pasó y el perro se soltó y lo atacó cuando me dijeron que el señor había muerto por las mordidas del perro yo hasta me desmaye porque uno quiere a esos animalitos como un miembro más de la familia y uno nunca quisiera verse envuelto en una situación como esta incluso fui para que me diera la receta y él no quiso”, indicó la dueña del perro.

Mientras que Joaquín Alcántara, hombre agredido, desconoce supuestamente las razones por la que el perro lo atacó.

“Yo soy amante de los animales, a ese perro lo vi desde pequeño y le daba hasta de comer, no es violento, no entiendo por qué me ha agredido dos veces dejándome esta vez casi muerto», enfatizó Joaquín, para luego indicar que nunca ha tenido problemas con esa familia, que son amigos y que se ha mantenido en la comunidad durante cuarenta años trabajando mecánica.

“El caso está en manos de los abogados, en los próximos días se dará a conocer el proceso judicial porque esto no puede quedarse así, yo soy un hombre enfermo, con cáncer de próstata, viudo y vivo solo», expresó el señor agredido.

Actualmente el pitbull se encuentra en manos del Departamento de Protección Animal desde el pasado viernes 21 de julio y según representantes de esta unidad el perro no ha presentado ningún signo de violencia hacia ellos. Su propietaria, la señora Roselin Pinales, indicó a la periodista Herasme que el perro será dado en adopción.

Relacionado