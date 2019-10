El Latin America Amateur Championship ya se palpita en Mayakoba, México

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCION.- El Major de los aficionados latinoamericanos arribará por primera vez a tierra azteca para celebrar la sexta edición, luego de su exitoso paso por Argentina, República Dominicana (en dos ocasiones), Panamá y Chile.

El LAAC se desarrollará del 16 al 19 de enero de 2020 en El Camaleón Golf Club de Mayakoba en la Riviera Maya y recibirá a los 108 mejores amateurs de la región. Las expectativas siguen siendo muy altas debido a los grandes beneficios que otorga este evento y por el gran crecimiento que alcanzó año tras año.

Fundado por el Masters Tournament, The R&A y la USGA, el LAAC fue creado para desarrollar aún más el golf amateur en toda la región, y en forma específica en América del Sur, Central, México y el Caribe. Este campeonato se realiza cada año en los mejores campos de América Latina y muestra el creciente talento del deporte en la región, incluido el ex campeón del LAAC el chileno Joaquín Niemann, que compitió en el Masters 2018 y que acaba de ganar su primer título en el PGA TOUR.

Los premios otorgados al campeón y subcampeones del LAAC son una clara representación de la importancia que los Socios Fundadores le dan al golf amateur en la región. Cada año, el campeón del LAAC recibe una invitación para competir en el Masters Tournament en Augusta National. Además, el ganador y el jugador o jugadores que terminen en el segundo lugar ingresan en forma directa a las fases finales de clasificación para ingresar a The Open y al U.S. Open Championship. Por último, el campeón recibe exenciones completas para disputar The Amateur, el U.S. Amateur Championship y todo otro campeonato amateur de la USGA para el cual sea elegible.

Uno de los aspectos más importantes del LAAC es que cada año la competencia eleva la vara en lo que se refiere a organización y realización, los estándares son muy altos a la hora de poner a punto un torneo que tiene la exigencia de un campeonato profesional de primer nivel. Cuando Álvaro Ortiz embocó el último putt que lo coronó campeón en Casa de Campo, The Masters, The R&A y la United States Golf Association (USGA) comenzaron a planificar lo que será la llegada del LAAC a México. Los miembros de las diferentes organizaciones realizaron ya varias visitas a Mayakoba con el objetivo de establecer los trabajos a realizar para poner a punto la sede del torneo.

“En la primera visita que realizamos en el Camaleón de Mayakoba con todo el equipo de trabajo del LAAC nos quedamos muy tranquilos, es una sede importante que va a impactar en muchos aspectos, en calidad del campo, en la hotelería y en todo el esfuerzo de la gente que está allí. Los mexicanos nos van a recibir con los brazos abiertos y estamos seguros que vamos a disfrutar de un campeonato muy bueno”, anticipó Mark Lawrie, Director The R&A para Latinoamérica y el Caribe.

Cuando los Socios Fundadores crearon este campeonato, el objetivo era hacer crecer el juego en América Latina. Y después de seis años, el crecimiento y desarrollo de los jugadores y el incremento de los altos niveles de competencia, son indicadores del impacto que está teniendo este torneo en la región. Ahora, el Latin America Amateur Championship aterrizará en México, un país que tiene una gran cultura golfística y que recibirá a los mejores aficionados de la región en un campo de ensueño en la Riviera Maya. El LAAC 2020 promete otra edición emocionante, que quedará como legado de este evento para siempre.

Anuncios

Relacionado