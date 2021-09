El LAAC regresa a Casa de Campo en enero del 2022

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LA ROMANA.– La séptima edición del Latin America Amateur Championship (LAAC) se llevará a cabo en Casa de Campo, del 20 al 23 de Enero de 2022. El LAAC 2021, originalmente programado del 14 al 17 de enero en el Lima Golf Club en Perú, fue cancelado debido a la pandemia global de COVID-19.

Fundado por el Masters Tournament, The R&A y la United States Golf Association (USGA), el LAAC fue creado para desarrollar aún más el golf amateur en toda la región, y en forma específica en América del Sur, Central, México y el Caribe. El campeonato se desarrolla anualmente en los mejores campos de América Latina y muestra el creciente talento del deporte en la región, incluidos los ganadores en el PGA TOUR y los atletas olímpicos de 2020 como el chileno Joaquín Niemann (campeón del LAAC 2018) y el colombiano Sebastián Muñoz.

El campeón del LAAC recibirá una invitación al Masters Tournament 2022 en Augusta National Golf Club y una invitación para jugar The 150th Open en St Andrews. Además, el ganador obtendrá exenciones completas para disputar The Amateur Championship, el U.S. Amateur Championship y todo otro campeonato amateur de la USGA para el cual sea elegible y estará exento para las etapas finales de clasificación para el 122th U.S. Open que se jugará en The Country Club en Brookline, Massachusetts. Asimismo, el jugador o jugadores que terminen en el segundo lugar ingresarán directamente a las fases finales de clasificación para ingresar a The 150th Open y al 122th U.S. Open Championship.

Por tercera vez, el trazado de renombre mundial Teeth of the Dog en Casa de Campo será el anfitrión del campeonato. Diseñado por Pete Dye y construido a principios de 1970, Teeth of the Dog cuenta con siete hoyos a lo largo del Océano Atlántico y se lo considera como uno de los mejores campos de golf de América Latina y el diseño número uno en el Caribe. Vale recordar que el costarricense Paul Chaplet ganó por un golpe el LAAC 2016 en Casa de Campo, y el mexicano Álvaro Ortiz deslumbró en los segundos nueve hoyos para obtener esa ansiada victoria en Teeth of the Dog en 2019.

“Estamos increíblemente emocionados de dar la bienvenida a los mejores aficionados de la región de regreso a Casa de Campo y recibir nuevamente al Latin America Amateur Championship. Teeth of the Dog es un lugar hermoso y a su vez desafiante como sede de este campeonato. Nuestro equipo disfruta de la oportunidad de continuar nuestra maravillosa asociación con el Masters Tournament, The R&A y la USGA, y esta edición servirá para mostrar el talento en constante expansión en nuestra región”, comentó Andrés Pichardo Rosenberg, presidente de Casa de Campo.

En 2015, el chileno Matías Domínguez ganó el evento inaugural por un golpe en Pilar Golf, Buenos Aires, Argentina. En 2016, el costarricense Paul Chaplet triunfó en la segunda edición del LAAC en Teeth of The Dog en Casa de Campo, República Dominicana. El triunfo de Toto Gana en 2017 en el Club de Golf de Panamá marcó la primera definición a través de un playoff. El año siguiente, Joaquín Niemann, entonces el número uno en el ranking mundial amateur, continuó el dominio de Chile en el LAAC cuando ganó por cinco golpes en su ciudad natal de Santiago en el Prince of Wales Country Club. En su quinta y última aparición en el LAAC en 2019, el mexicano Álvaro Ortiz obtuvo una victoria por dos golpes en Casa De Campo en República Dominicana. En la última edición, el debutante Abel Gallegos de Argentina logró el triunfo en 2020 en El Camaleón de Mayakoba, en Playa del Carmen, México.

