El Kremlin pide no exagerar impacto de comicios en EEUU en relación bilateral

EL NUEVO DIARIO, MOSCÚ.- El Kremlin pidió este miércoles “no exagerar” el impacto de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos sobre las maltrechas relaciones bilaterales.

“Estas elecciones son importantes, pero no me equivoco si digo que no es necesario exagerar mucho la importancia de estas elecciones para el futuro a corto y mediano plazo de nuestras relaciones bilaterales”, dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria.

Agregó asimismo que Rusia “analiza cuidadosamente” la información que llega de Washington.

Peskov insistió en que los comicios en EEUU, “no pueden cambiar nada de forma significativa”.

“Las relaciones son y seguirán siendo malas”, dijo el portavoz del Kremlin.

El escrutinio parcial de las elecciones vislumbra una leve ventaja de los republicanos en la Cámara de Representantes y deja todavía en el aire la composición del Senado estadounidense, controlado hasta ahora por los demócratas.

