El Kremlin dice que acusaciones de EEUU contra Grupo Wagner son “infundadas”

EL NUEVO DIARIO, MOSCÚ.- El Kremlin aseguró este viernes que las acusaciones contra el grupo de mercenarios ruso Wagner, declarado como organización criminal transnacional por EEUU, son infundadas.

“Washington lleva muchos años demonizando el Grupo Wagner”, dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en rueda de prensa.

Agregó que “las declaraciones de EEUU son infundadas” y no incluyen “argumentos” que puedan demostrar la culpa de Wagner.

“Hablan de (actividades del Grupo Wagner en) la República Centroafricana, pero eso también suena bastante infundado, no hay pruebas, no hay confirmaciones, no se presenta nada al público”, aseguró.

Según el Kremlin, todo ello “devalúa significativamente” las acusaciones vertidas por Washington.

Previamente, Moscú minimizó las medidas que toma EEUU contra Wagner y aseguró que no tienen importancia a nivel práctico para Rusia.

El jefe del Wagner, Yevgueni Prigozhin, reaccionó el fin de semana al anuncio estadounidense diciendo que “por fin, Wagner y EEUU serán colegas”.

“Nuestras relaciones a partir de ahora se podrán definir como ‘disputas entre clanes criminales'”, afirmó en su canal de Telegram.

Estados Unidos declaró este jueves a Wagner organización criminal transnacional y sancionó a cargos del Gobierno ruso como el ministro de Industria y Comercio, Denís Manturov, así como a cinco entidades y un individuo vinculados con el grupo, en un intento de perjudicar la ofensiva de Moscú contra Ucrania.

