El juego móvil ‘Call of Duty’ rompe récords con 100 millones de descargas en la primera semana

Una versión basada en teléfonos inteligentes de la exitosa franquicia de videojuegos “Call of Duty” obtuvo más de 100 millones de descargas en su primera semana, según el rastreador de datos de aplicaciones Sensor Tower.

Sensor Tower le dijo a CNBC el martes que el nuevo juego de Activision Blizzard, “Call of Duty: Mobile”, disfrutó del “mayor lanzamiento de juegos móviles de la historia”, rompiendo récords anteriores. La firma dijo que el juego mejoró el “Mario Kart Tour” de Nintendo , que vio 90 millones de instalaciones en la primera semana de lanzamiento, y “Pokemon Go”, que se descargó 85.5 millones de veces en la primera semana de su debut en agosto de 2016.

“Call of Duty: Mobile” también superó el rendimiento de la primera semana de los rivales “Fortnite” y “PlayerUnknown’s Battlegrounds”, que acumularon 22,5 millones y 28 millones de descargas respectivamente.

El juego es inicialmente gratuito y viene con compras en la aplicación donde los usuarios pueden comprar máscaras para armas y otros equipos. Ese modelo freemium ha demostrado ser exitoso con los gustos de “Fortnite” y “PlayerUnknown’s Battlegrounds”, que han atraído en grandes ingresos gracias a los jugadores que compran complementos pagados.

Lanzado por la editorial Activision la semana pasada, “Call of Duty: Mobile” presenta una jugabilidad similar a los títulos anteriores de la franquicia, excluyendo el hecho de que los jugadores están usando sus pulgares para moverse y disparar a los enemigos. Viene con mapas de éxitos pasados ​​como “Call of Duty 4: Modern Warfare” y “Call of Duty: Black Ops”. Fue desarrollado por TiMi Studios de China, una subsidiaria del gigante tecnológico Tencent .

La versión móvil también viene con un modo Battle Royale, siguiendo los pasos de competidores como “Fortnite”. Activision había experimentado previamente con la opción de juego, que ve a los jugadores luchar por ser el último jugador en pie, con “Call of Duty: Black Ops 4. ”

Los gigantes del juego han estado buscando sacar provecho del aumento de los juegos móviles, y Nintendo lanzó recientemente una versión móvil de su franquicia de Mario Kart llamada “Mario Kart Tour”. La firma de investigación de mercado Newzoo estima que los juegos móviles generarán $ 68.5 mil millones en ingresos este año , que representan el 45% del mercado global.

Las acciones de Activision Blizzard cayeron un 0,4% el martes. La compañía describió anteriormente el 2019 como un “año de transición” y anunció a principios de este año que recortaría unos 800 empleos y se centraría más en sus mayores franquicias, “Call of Duty”, “Candy Crush”, “Overwatch”, “Warcraft , ”″ Hearthstone “y” Diablo ”.

