El Jeffrey: “Fui perseguido por Danilo Medina por apoyar a Leonel Fernández”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- José Gabriel Severino, conocido artísticamente como “El Jeffrey”, afirmó que fue perseguido por el expresidente de la República, Danilo Medina, en virtud de que siempre mostró su apoyo y fue leal a Leonel Fernández.

Sus declaraciones surgieron en su cuenta de Twitter cuando secundó al comunicador Salvador Holguín, quien había informado sobre lo antes dicho por “El Jeffrey”.

“Cierto lo que reveló @SalvadorHolguin. Fui perseguido por el presidente @DaniloMedina sólo por ser un hombre leal a @LeonelFernandez. Me sacaron de todas las fiestas, me quitaron mis tierras pero no me doblé. Ratificó mi firmeza a @FPcomunica, no fue justo lo que me hicieron”, escribió el intérprete de “Mi Tierra” en su tuit.

El apoyo del merenguero a Fernández es una acción conocida, pues el pasado año en una entrevista realizada por la periodista Esperanza Ceballos, para Univisión 41, en Nueva York, “El Jeffrey” dijo que apoya a Leonel Fernández cuando se le cuestinonó si respaldaba a algún político. Asimismo, exhortó al presidente Danilo Medina a no ir como candidato a la presidencia, ya que la constitución se lo impedía.

cierto lo que reveló @SalvadorHolguin fui perseguido por el presidente @DaniloMedina sólo por ser un hombre Leal @LeonelFernandez me sacaron de todas las fiestas me quitaron mis tierras pero no me doblé ratificó mi firmeza a @FPcomunica no fue justo lo que me hicieron pic.twitter.com/6F2LF7KTVN — El Jeffrey 'Canta Lindo' (@ElJeffreycanta) November 3, 2020