(VIDEO) El italiano Migliozzi lo borda el ultimo día y se lleva el Abierto de Francia

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DEPORTES.- El italiano Guido Migliozzi, con una excelente última vueltra con 62 golpes (-9), y un total de 268 (-16), sorprendió a propios y extraños y se hizo con el Abierto de Francia, del DP World Tour (antiguo Circuito Europeo), que se disputó en el Saint-Quentin-en-Yvelines.

Se trata del sexto torneo ganado como profesional por el nacido en Vicenza hace 25 años, su tercer título en un circuito europeo donde no ganaba desde hace tres años y tres meses, cuando se impuso en Bélgica.

Lo hizo este domingo en Francia de forma tan brillante como sorprendente, pues partió con una desventaja de cinco golpes sobre un danés Rasmus Hojgaard que afrontó el último recorrido como líder, con una ventaja de un impacto sobre el sudafricano George Coetzee y dos con el belga Thomas Pieters y el francés Paul Barjon.

Last summer we got to not only see, but enjoy @guidomigliozzi moxie. He’s brilliant to watch when his confidence is high. pic.twitter.com/2diA67npr1

— Luke Elvy (@Luke_Elvy) September 25, 2022