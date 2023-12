El italiano me pagó bien, estaba drogado; entre las últimas palabras de venezonala según MP

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El expediente de solicitud de medida de coerción contra Michael Saba, conocido como «El Italiano», quien es acusado de quitarle la vida a la venezonala Yenny Carolina Pérez Canelón, revela la conversación de la mujer con un taxista, en la cual uno de los últimos mensajes supuestamente indica que el detenido le pagó.

«Él me pagó y me pagó bien, él quiere dar una bailadita, espérame abajo que en 20 minutos bajo», le escribió la mujer a Manuel Antonio Rosario Sancana (a) Júnior, el taxista, según establece el

expediente, en el cual el MP agregó que subsiguientemente a ese mensaje, Yenny Carolina le mandó otro audio diciendo que el imputado estaba «endrogaísimo» (drogado).

El MP revela que la conversación entre la víctima y el taxista, quien la llevó al lugar y regresó a buscarla, le escribió a las 1:52 de la mañana, para saber si estaba lista a lo que esta le contestó que estaban hablando algo, que fuera como a las 4:00 de la mañana.

Luego, cuando el taxista regresó y le escribió, ella supuestamente le pidió que subiera al piso número 11, a lo que él le respondió que para qué. La misma solicitud agrega, que fue ahí, justo cuando el reloj marcaba las 4:20 a.m., cuando ella le escribió diciéndole que el hoy acusado le había pagado y que estaba bajo los efectos de la droga.

El MP continúo narrando que Yenny Carolina llamó al taxista para preguntarle si veía a un joven venezolano en la entrada del apartamento en la torre Suites By Refa, ubicado en la calle Andrés Julio Aybar sector Piantini, Distrito Nacional, en la cual se encontraba, a lo que este le respondió que no había nadie, por lo que ella le dijo, a las 4:40 a.m., que ya se dirigía al vehículo.

El mismo documento indica que a seguidas, ella le envió otro audio al taxista indicándole que el «chamo que viene es pareja de alguien que me conoce y son como chismosos, pero como no estoy en bajar».

Agrega que el taxista se quedó esperando a que ella bajara y cuando vio que Alex (a) Lalo y/o el Chamo llegó a la torre, le escribió que el mismo estaba ahí e iba subiendo, mensaje que no fue respondido por la víctima.

El Chamo, según el expediente, bajó alrededor de los 15 minutos de haber subido, pero la mujer nunca bajó, por lo que el taxista continuó llamándola hasta las 6:10 de la mañana y como ella no contestaba, se comunicó con su hermana Yeisy Carolina Quinto Canelo, quien le dijo que no había tenido contacto con su pariente.

Asimismo, el expediente relata que Yeisy tenía conocimiento de que su hermana se iba a ver con Saba, por lo que contactó a una exnovia de este para pedirle su contacto telefónico, pero que el mismo no le fue proporcionado. En ese orden indica, que la expareja de Saba, quien se comprometió a contactarlo, llamó a Yeisy y le dijo que él le había comunicado que ella nunca llegó a la torre.

El relato continúa indicando que al notar algo extraño, la hermana de la occisa contactó a varias amistades para dirigirse a la torre de Piantini, donde el taxista llevó a Yenny Carolina.

«Cuando el raso Raúl Alexander Almánzar Galva, P.N, llegó al lugar, los amigos y familiares de la víctima le explican la situación, de que ese fue el último lugar donde la víctima Yenny Carolina Pérez Canelo fue vista, por lo que entraron a hablar con el recepcionista del lobby. En ese momento, el nombrado Richardson Alcántara Rodríguez, mientras estaban observando en las cámaras del lobby, vieron el imputado Michael Sosa (a) «El Italiano» por la cámara y la hermana de la víctima Yenny Carotina Pérez Canelo, dijo que ese era el que estaba con la víctima, manifestando el recepcionista que esa persona no había bajado del apartamento, por lo que el raso Raúl Alexander Almánzar Galva, P.N., decidió subir al apartamento con la hermana de la víctima», agrega el MP.

Señala además, que cuando el raso Raúl Alexander Almánzar Galva, P.N. y Yeisy iban a tomar el ascensor, el imputado Michael Sosa (a) venía bajando, topándose con él de frente.

«En ese momento la hermana de la víctima le pregunta por esta, a lo que el imputado le respondió que Yenny se había ido e intentó irse, manifestándole el raso Raúl Alexander Almánzar Galva,

P.N., que no se fuera y procediendo inmediatamente el miembro policial a informar a sus superiores y pedir refuerzo, ya que notó una actitud nerviosa en el imputado Michael Sosa (a) «El Italiano», el cual estaba siendo esperado afuera del lobby por un motorista, que al notar la presencia policial se fue», añade.

Al llegar los refuerzos policiales, Almánzar Galva, P.N., procedió a subir al piso 11 con el imputado, Yeisy y el recepcionista Richardson Alcántara Rodríguez.

Hallazgo del cadáver

El expediente indica que al ingresar al apartamento, Raúl Alexander observó rastros de sangre en el piso y las paredes, entonces el Cabo Ismael de la Cruz Báez, quien llegó como refuerzo, observó en la habitación lateral izquierda una maleta color negro que estaba frente a la cama con rastros de sangre y al abrirla encontró el torso de un cuerpo femenino, siendo esto visto por la joven Yetsy Carolina Quinto Canelo, quien procedió a identificarla como su hermana.

Raúl Alexander continuó registrando al imputado y le ocupó un teléfono celular marca Iphone X color negro, con su cover color azul, IMEI no legible, roto en la esquina superior izquierda y un teléfono celular marca Samsung, color azul con su cover transparente IMEI no legible, y luego procedió a arrestarlo en flagrante delito leyéndole sus derechos constitucionales.

El MP narra que a dicha escena procedieron a llegar miembros del Ministerio Público, Policía Nacional y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), encontrando en el refrigerador la cabeza y parte de los muslos de la víctima; en un bulto color negro los pies; en una maleta color negro el torso.

Añade que además de tres cuchillos de diferentes dimensiones, encontraron un arma de fuego tipo pistola marca Glock modelo 45, serle no. BYYF770, color negra con verde, con un Sv/itch y un dispositivo silenciador, varias porciones de un polvo rosado presumiblemente Tussi, una caja de pastillas de Diazepam, un proyectil de arma de fuego, un juego de esposas marca Street Wise, una mochila color negro marca Guess conteniendo en su interior una soga, color verde de aproximadamente 246 pulgadas, también se encontró un cintillo de navidad color rojo y unas zapatillas de mujer color marrón, ambas pertenecientes a la víctima Yenny Carolina Pérez Canelo, lo que demuestra que el imputado Míchael Sosa (a) «El Italiano» premeditó y se preparó para asesinar a la víctima.

El cadáver de la víctima presentó una herida por proyectil del arma de fuego en el corazón y desmembramiento de cabeza, miembro superior izquierdo y miembros inferiores, conforme al acta de levantamiento de cadáver no. 80360, de fecha 21/12/2023, realizado por el INACIF, según el expediente de solicitud de medida de coerción.