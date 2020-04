En estos difíciles momentos que vivimos los dominicanos y el mundo hasta los más ricos necesitan ayuda aunque quizás no de comida o bienes materiales en su caso.

Producto de esa realidad políticos del gobierno y de la oposición han anunciado al país y el mundo que han donado desde alimentos hasta guantes y mascarillas, y en Haina donde no hay agua potable el Alcalde reelecto dijo, y me envió fotos, que camiones de agua.

Pero hay un barrio, el invicea que junto a otro el llamado barrio Chino que la gente cree que es habitado por ricos y según un asalariado del Sindico,el es muy cariñoso con ciertos sectores no somos prioridad de las autoridades.

Aclaro no necesito ni quiero que me den, desde 1994 vivo en Haina y nunca he ido al ayuntamiento ni donde Senador,nunca lo he visto, ni Diputado alguno, pero en el invicea de Haina hay mucha necesidad principalmente en la llamada periferia, y aunque estamos llenos de haitianos la mayoría son dominicanos y es justo por lo menos que traigan agua potable.

Yo soy feliz, el gobierno de Danilo Medina vía el Ministerio de las Fuerzas Armadas me regaló una mascarilla!.

POR GERMÁN MARTÍNEZ

