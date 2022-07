El interés por Kyrie Irving continúa estancado

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, BROOKLYN.- Hace ya dos semanas que los Brooklyn Nets hicieron pública su intención de buscarle una salida a Kevin Durant y Kyrie Irving. El interés que suscita el primero es inmenso, pero aún no parece que existan ofertas por las que Sean Marks y compañía consideren sentarse a negociar. Muy distinta es la situación de Irving, cuyo valor de mercado tiende a cero. Incluso antes de firmar la extensión de su contrato por 36 millones hasta 2023, Los Angeles Lakers fueron los únicos mínimamente interesados en un sign-and-trade. En su afán por perder de vista a Russell Westbrook, la franquicia angelina ha sido la única que ha entrado en negociaciones con los Nets, todavía sin éxito. Nadie más siquiera ha preguntado por el base, según ha podido saber Brian Windhorst.

No por anunciado deja de ser sorprendente que uno de los jugadores más talentosos de la liga carezca de interés en el mercado. A mediados de año, una encuesta entre ejecutivos revelaba que la mayoría de oficinas NBA tenían pavor a Kyrie Irving y su repentina conducta. Los propios Nets, a los que ha puesto en jaque durante todo el año, tensaron la cuerda desde el primer minuto de offseason exigiéndole mayor compromiso. Después, han dejado claro que no confiaban en esa opción, por lo que intentaron firmar contratos de corta duración con el base hasta que este decidió firmar la extensión y Durant hizo saltar la casa por los aires.

La llegada de Irving a los Lakers casi se da por hecho, pero aún hay muchos flecos que pulir. Brooklyn no quiere recibir a Westbrook en el traspaso, por lo que Rob Pelinka debe buscar un tercer equipo al que involucrar para que las negociaciones lleguen a buen puerto. En los últimos días los San Antonio Spurs han aparecido como posible opción. De momento, Kyrie sigue acudiendo a los partidos de Summer League de los Net. La directiva no tiene problema con ello, pero no entra en sus planes que Irving continúe la próxima temporada.

