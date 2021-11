El INTEC reconoce a siete de sus egresados  

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) reconoció este martes la trayectoria profesional y los aportes sobresalientes de siete de sus egresadas y egresados durante la décima cuarta entrega del Premio Egresado Destacado del INTEC.

De acuerdo a un comunicado, este año fueron reconocidos los médicos Héctor Armando Balcácer Estévez y Juan José Díaz Quiñones; las ingenieras Gelem Lluberes Rincón y Kheilydis Acevedo Romero, el ingeniero Jorge Luis López; el filósofo, poeta y ensayista José Mármol, y el economista José Manuel Torres.

La selección de los galardonados es el resultado de un amplio proceso de selección en que de manera abierta fueron recibidas las postulaciones de 86 intecianos, quienes fueron sometidos a votación entre la comunidad de egresados y un jurado integrado por autoridades universitarias y distintas personalidades de la vida nacional.

Durante la actividad, Julio Sánchez Maríñez, rector del INTEC, resaltó que, al reconocer a sus egresados destacados, INTEC practica aquello de que honrar, honra y renueva sus energías y satisfacción al verse reflejado en la trayectoria y los logros de quienes se integraron como jóvenes llenos de ilusiones a la universidad y hoy son ciudadanos profesionales fructíferos en logros.

“En la proximidad de su primer cincuentenario, tras haber cumplido la delicada tarea de seleccionar solo 7 de entre decenas de exitosos egresados postulados, late con más fuerza y rapidez el corazón del INTEC y se expande en su pecho rebosante de sano orgullo”, dijo Sánchez Maríñez.

Además, destacó que tanto los reconocidos como el conjunto de los postulados en esta edición 2021 del Premio Egresado Destacado son fuente de una reafirmación de compromiso con la excelencia académica, la formación integral de ciudadanos socialmente responsables y profesionalmente competentes, y las contribuciones, desde esta plataforma académica a la transformación social y el desarrollo sostenible de nuestro país.

Los galardonados

Gelem Lluberes, egresada de Ingeniería Industrial, es responsable de la ejecución de los acuerdos de servicio para la generación de energía, supervisando Europa, África y Asia para Siemens Energy. Además, se desempeña como miembro de la junta de Future Energy Leaders en el World Energy Council.

Héctor Balcácer es médico Internista C.M. UCE, Médico Infectólogo en el Hospital Dr. Salvador B. Gautier y médico extranjero graduado en la Educational Commission For Foreign Medical Graduates (ECFMG).

Jorge Luis López es egresado de ingeniería civil graduado cum laude, en el año 1980. Introdujo al país la metodología de Gerencia de Construcción conocida en Norteamérica como Agency Construction Management. En el 2007, fundó LEXCO, empresa dedicada a la Ingeniería, Gerencia, y Construcción de Proyectos.

José Manuel Torres es egresado de economía del año 1986. Fue becado por Fullbright-Laspau y realizó una maestría en Economía. Actualmente, es Vicepresidente Ejecutivo de la Asociación Dominicana De Zonas Francas (ADOZONA). Es miembro de varios consejos directivos a nivel local e internacional, en áreas relacionadas con asuntos laborales, energéticos, comercio, seguridad social, capacitación técnico-profesional, aduanas y otros, entre ellos: Miembro-Fundador Junta Directiva BASC Dominicana (Business Alliance for Secure Comerce), Miembro-Fundador, Vicepresidente, de la Red Nacional de Transporte Terrestre (RNTT), representante sector empleador, Instituto Dominicano de Riesgos Laborales (IDOPRIL), Center America and DR Textile and Apparel Council.

Juan Jose Díaz Quiñones se graduó de la escuela de medicina del INTEC, Cum Laude en el 2002. Posteriormente, viajó a la ciudad de Filadelfia donde completó su residencia de Ginecología y Obstetricia en la Universidad de Temple. Fue jefe de La División General de Ginecología y Obstetricia. Actualmente, está en el proceso de transición para su nueva posición en la Universidad de Miami y Jackson Health como director de la División General y Vice Chair de Operaciones del departamento.

Kheilydis Acevedo, HR Director Manufacturing and Supply Chain, Imperial Brands PLC (Hamburgo, Alemania). Se graduó en 2000 de Ingeniería Industrial con los máximos honores, fue gerente de operaciones en Editora Taller, convirtiéndose en clave para que en menos de un año se convirtiera en la imprenta comercial número uno y la segunda editorial en República Dominicana. Realizó realiza estudios de maestrías en Dirección de la Producción por la Universidad de Barcelona y Dirección de Operaciones por Barna-EADA, también cursó las maestrías en Dirección de Proyectos y en Dirección de Operaciones Portuarias.

José Mármol es doctor en Filosofía por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), en 2018, con máximas calificaciones (Cum Laude), en el marco del programa “La globalización a examen: retos y respuestas interdisciplinares”. Además, estudió licenciatura en Filosofía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), habiéndose graduado Cum Laude con una tesis titulada “El concepto de poder en Nietzsche”, en 1984; posgrado en Lingüística Aplicada, en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), y Maestría en Filosofía en un mundo global, en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), en 2015, habiendo alcanzado el grado Matrícula de Honor.

Tiene una amplia producción bibliográfica que incluye poesías y ensayos, ha sido profesor en las principales universidades de República Dominicana y también ha sido columnista en importantes medios.

El jurado

El jurado seleccionador del Premio Egresado Destacado 2021 fue presidido por el Rector del INTEC, Julio Sánchez Maríñez, el Vicerrector de Investigación y Vinculación, el Víctor Gómez-Valenzuela; el Vicerrector Académico, Arturo del Villar; la Vicerrectora de Administración y Finanzas, Alliet Ortega Rabassa; en su condición de profesor pleno, Luis Toirac, coordinador de la carrera de Ingeniería Industrial, y en su condición de pasado rector, Miguel Escala.

Además, estuvieron presentes en calidad de Regente y Egresado del INTEC, el ingeniero Franco Gómez Ramírez, la Directora de la Dirección de Comunicación Institucional, Carmen Matos. En representación de la Asociación De Egresados (ADE), el ingeniero Franklyn Padrón, y como personalidad invitada externa al INTEC, la directora del periódico Diario Libre, Inés Aizpún.

Sobre el premio

INTEC inició la entrega del Premio Egresado Destacado en 2007, a través de su Oficina de Relaciones con Egresados, para reconocer a sus profesionales que se hayan desempeñado con éxito en sus respectivas áreas y cuyas contribuciones tengan o hayan tenido una trayectoria con impacto social evidente, mostrando en su actuación apego a los valores, a la justicia y solidaridad humana.

En 14 ediciones, la universidad ha reconocido a un total de 95 de sus egresadas y egresados, incluyendo a profesionales como el doctor Pedro Ureña, el ingeniero Sadala Khoury, la educadora Amalia León, el economista Guarocuya Félix, ingeniera Francina Hungría, padre Mario Serrrano Marte, la mercadóloga Elsa Turull de Alma, la ingeniera y emprendedora Katherine Motyka, la ingeniera industrial y nadadora paralímpica Lourdes Alejandra Aybar, el psicólogo y poeta Francisco Báez, entre otros.-

