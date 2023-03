El inglés Matt Wallace logra en Punta Cana su primer título en el PGA Tour

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El inglés Matt Wallace es el nuevo campeón de la 6ta. edición del Corales Puntacana Championship PGA TOUR Event, quien se lleva $684,000 dólares por obtener el primer lugar de una bolsa de premios de $3.8 millones de dólares, la más alta en la historia del deporte en República Dominicana, y 300 puntos para el FedExCup.

El torneo fue uno de los más competitivos registrados en los seis años de historia del evento. En ruta a la segunda vuelta y faltando sólo cinco hoyos para culminar, cinco jugadores tenían la oportunidad de escalar a la cima del tablero. En el hoyo 18, Nicolai Høgaard, quien había hecho birdie en el 17, tenía la oportunidad de empatar, pero un par en el hoyo final lo colocó en solitario en segundo lugar. En tercer lugar, empataron Tyler Duncan y Sam Stevens.

El jugador de golf profesional recibió su trofeo en una ceremonia de premiación encabezada por Frank Elías Rainieri, presidente y CEO de Grupo Puntacana; Frank Rainieri, fundador y presidente del Consejo de Grupo Puntacana; Stephen Cox, árbitro en jefe del PGA TOUR; y Francesca Rainieri, Chief Financial Officer (CFO) de Grupo Puntacana, en un torneo histórico que concluyó en el hoyo 18 del campo de golf Corales.

El presidente y CEO de Grupo Puntacana, Frank Elías Rainieri, expresó: “pudimos llevar a la República Dominicana al mundo a través de una excelente cobertura nacional e internacional. Todos los días fueron espectaculares y con un asombroso clima. Gracias a los fanáticos por el apoyo, ya que cada año crece el número de asistentes al evento. Igualmente, gracias a todos los colaboradores y voluntarios que hacen posible un evento como este”.

El señor Frank Rainieri realizó la entrega al nuevo campeón del tradicional sombrero de Corales y una Guayabera, insignias del torneo.

“Agradezco a la familia Rainieri y a todo el equipo del torneo por su cálida hospitalidad. Me encanta el hecho de que podamos volar directamente al aeropuerto y a dos minutos esté el campo de golf y el hotel. Esta es mi primera vez en República Dominicana, donde siempre llevaré el recuerdo de mi primera victoria en el PGA TOUR”, afirmó Wallace, el nuevo “Rey de Corales”.

Este es el primer título de Wallace en el PGA TOUR en su 80ª salida. Con este título, se convierte en el quinto campeón que gana por primera vez en el PGA TOUR esta temporada y el cuarto en la historia del torneo.

El torneo tiene un alcance de 4.8 mil millones de impresiones en medios digitales e impresos a nivel nacional e internacional en 153 países, llegando a 3.4 millones de televidentes en Estados Unidos.

Actividades Sociales

La sexta edición del Corales Puntacana Championship PGA TOUR contó con la asistencia de miles de espectadores, quienes pudieron recorrer el campo de golf y apoyar a sus jugadores favoritos, así como también disfrutar de las diferentes actividades en los Sky Boxes, Special Guest, áreas generales y tarima VIP del hoyo 19 instalados para el evento.

Los asistentes pudieron disfrutar a su vez de música en vivo, DJ, área de food trucks con una amplia variedad gastronómica, artesanías, y el estelar despliegue de moda latinoamericana a cargo de Santa Paloma y los diseños de las reconocidas casas de moda dominicana Jenny Polanco y Carolina Socias.

La agenda agotada durante la semana del 21 al 26 de marzo incluyó la rueda de prensa oficial del evento junto a los principales ejecutivos de la organización PGA y Grupo Puntacana realizada el martes 21 en la casa club de Corales y ese mismo día se llevó a cabo el cóctel de bienvenida en la playa del hotel The Westin Puntacana Resort & Club, seguido el miércoles 22 del torneo amistoso entre jugadores profesionales y amateurs (PRO-AM) y el emocionante concierto del cantante dominicano Manny Cruz el sábado 24, culminando con la ceremonia de premiación.

Durante el fin de semana tanto los jugadores, familiares como los asistentes a este magnífico encuentro deportivo pudieron disfrutar del exclusivo ambiente de Puntacana Resort & Club y de todas sus amenidades.

Sobre el campo de golf Corales

Corales Puntacana Resort & Club, sede del primer y único PGA TOUR Event de República Dominicana, fue diseñado por el mundialmente famoso arquitecto Tom Fazio. Abierto en 2010, está ubicado junto a los acantilados, bahías, ensenadas oceánicas naturales, los lagos interiores y canteras coralinas del mar Caribe. Cuenta con 18 hoyos, seis de ellos frente al mar y culmina con sus tres últimos hoyos conocidos como el «codo del diablo», el cual se posiciona entre los hoyos finales más espectaculares y difíciles del mundo.

Patrocinadores

