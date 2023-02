El inglés Daniel Gavins alcanzó la victoria final en Emiratos Árabes

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DEPORTES.- El inglés Daniel Gavins se adjudicó este domingo el torneo Ras Al Khaimah, del DP World Tour (antiguo Circuito Europeo), que se disputa en Al Hamra, de Emiratos Árabes, con una tarjeta final de 271 golpes y 17 bajo el par del campo.

Gavins, que levanta su segundo torneo del circuito europeo tras el logrado en 2021 en el ISPS Handa, hizo de la regularidad su mejor virtud tras lograr 68, 66, 68 y 69 golpes en las cuatro jornadas.

El sueco Alexander Bjork y el sudafricano Zander Lombard acabaron en segunda posición con un golpe más que Gavins. Lombard que comenzó la última ronda desde el primer lugar solo pudo firmar el par del campo.

