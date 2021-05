El Infotep facilita a Salud Pública diez talleres móviles para centros de vacunación contra covid

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) puso hoy a disposición del Gabinete y del Ministerio de Salud Pública diez de sus 56 talleres móviles, para ser utilizados en el proceso de vacunación que desarrolla el Gobierno del presidente Luis Abinader, como parte de las medidas para combatir el covid en el país.

Su director general, Rafael Santos Badía, dijo que el país está unido en un solo cuerpo y una sola voluntad en torno a las directrices del mandatario, a través del gabinete encabezado por la vicepresidenta Raquel Peña, “para erradicar la contingencia sanitaria que impacta adversamente a nuestra República y al mundo”.

Según un comunicado de la institución, el funcionario habló en un acto realizado en la sede de la Dirección Regional Central del Infotep y contó con la presencia del ministro de Salud Pública, Daniel Rivera.

Explicó que los diez talleres que entrega a las autoridades sanitarias se habían dedicado a paliar el ansia de aprendizaje y capacitación para el empleo digno, y que ahora, cumplirán otra gran e importante función para dar respuesta a la necesidad de salud de los dominicanos y dominicanas.

De su lado, Rivera anunció que las unidades móviles puestas a disposición del Ministerio de Salud también serán utilizadas para realizar pruebas de detección del covid.

Al agradecer a Infotep, manifestó que ese significativo aporte viene a reforzar las acciones dirigidas a disminuir la incidencia del virus SARS CoV-2 en el país, ya que mientras más espacios haya disponibles y cercanos a la población para la vacunación, la gente se incentiva a inocularse, por lo que reiteró el llamado, principalmente a la juventud a que acuda a recibir el biológico.

“Agradecemos este gesto de Infotep, en la persona de su director Rafael Santos Badía, ya que nos va a ayudar a expandir la cantidad de puestos de vacunación. Vamos a muy buen ritmo, pero nos interesa que vayan los jóvenes, son el segmento poblacional que queremos que también se vacune para proteger a los adultos mayores que ya casi están inoculados, pero si no trabajamos en equipo como lo estamos haciendo desde el gobierno, si la gente no cumple su corresponsabilidad para vacunarse, no lograremos vencer esta pandemia “, dijo el titular de Salud.

La entrega de estos talleres se suma a otras acciones realizadas en el Infotep por disposición de su director general, entre ellas, pruebas gratuitas para detectar o descartar covid entre los colaboradores y, más adelante, jornadas de vacunación para todo el personal; así como facilidades para atender a la familia y a sí mismos, por alguna situación de salud colateral.

También la capacitación, formación y actualización en Protocolos Sanitarios para empleados y ejecutivos de los sectores hotelero, turístico, bares y restaurantes y otras áreas del comercio; así como a los colaboradores de las distintas instancias e infraestructuras de servicios y operativas del Infotep.

Las unidades puestas a disposición de Salud Pública han sido acondicionadas para que las autoridades del Ministerio de Salud instalen y operen nuevos centros de vacunación, a fin de fortalecer los servicios de inmunización contra el covid, e intensificar la celeridad de las metas propuestas de inoculación total de la población en corto tiempo.

“Estas diez unidades móviles operarían, a discreción de las autoridades sanitarias, una parte de ellas en principio, en esta Dirección Regional Central de nuestra institución y otra parte en la zona Oriental, en las inmediaciones de las escuelas vocacionales de la Fuerza Aérea Dominicana y de acuerdo a los esquemas logísticos de eficiencia que se requieran”, precisó Santos Badía.

El director general del órgano rector de la formación técnico profesional en el país expresó que “una vez más nos remitimos a nuestro mensaje, tantas veces compartido en nuestra misión y que refleja el sentir y la voluntad de nuestro presidente, compartida de pleno por los sectores empresariales y las organizaciones laborales”.

Santos Badía aseguró que no hay que temer, “porque venceremos a este enemigo de la salud (refiriéndose al covid); sólo debemos prevenirnos, con prudencia y, por supuesto vacunarnos todos, pues para ello el gobierno ha realizado ingentes esfuerzos en lograr que las dosis necesarias estén disponibles para toda la población de manera gratuita”.

Resaltó los esfuerzos hechos por el gobierno para restablecer la salud y la normalidad de todo el pueblo, ante lo cual, el Infotep también pone una cuota, “no sólo formando y capacitando a una parte de la población, sino también colocando a disposición de las autoridades sanitarias, herramientas que les permitan continuar con éxito el proceso de vacunación”.

El director general de la entidad tripartita confió en que la población también asuma su responsabilidad, como ya lo ha hecho una parte, y que cada dominicano proceda a inmunizarse, para la salud y bienestar de las familias y los seres con los que convivimos y trabajamos.-

