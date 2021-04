“El infierno causas y consecuencias de su existencia”

Hermanos y amigos, que el Dios verdadero (Padre, Hijo y Espíritu Santo) les prosiga bendiciendo a todos, Mateo 28:19; en esta oportunidad expondremos el tema: ““El infierno causas y consecuencias de su la existencia”, esperando les sea de información, orientación, edificación y enseñanza.

Bien, comenzamos diciendo que el Infierno es una cárcel espiritual para aquellos seres espirituales que se rebelaron y violaron las leyes divinas y por cuanto son inmortales (que no mueren) estarán presos en este lugar que también se explica en la Biblia que es de llama de fuego, pero no un fuego terrenal, sino espiritual, citas bíblicas íntegra: “Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio”, 2da. Pedro 2:4.

Mis queridos hermanos y amigos, el mismo que habló del Cielo (reino espiritual divino) es el mismo que habló del Infierno (lugar de condenación espiritual) para delincuentes espirituales, según cita bíblica: “Apartaos de mí malditos al fuero eterno preparado para el diablo y sus ángeles”, Mateo 25:41.

Ahora bien, los seres humanos hechos a imagen de Dios espiritualmente y no terrenalmente, ya que Dios es espíritu y no de carne y hueso, tenemos un área espiritual conocida como el Alma, lugar de los sentimientos y conocida como el ser interior del cuerpo terrenal, ésta es la que entrará al mundo espiritual y llegará a la patria celestial (cielo) o al lugar de castigo del infierno, dependiendo de lo que hagamos con Jesucristo, si lo aceptamos y lo obedecimos, mientras estábamos en el cuerpo o si lo rechazamos e ignoramos y vivimos a nuestra manera y no a la manera de Dios, por medio de su Hijo. Citas bíblicas: “Porque ¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras”, Mateo 16: 26 y 27.

“ Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo; mejor te es entrar a la vida cojo, que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo; mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga”, Marcos 10:45 al 48. Palabras pronunciadas por el Señor Jesucristo y escritas por Marcos…

En este mismo orden de enseñanza, y dicho lo anterior quiero añadir que el Señor Jesucristo y los apóstoles mencionan la existencia del Infierno unas 42 veces en el Nuevo Testamento y lo definen como una morada para los demonios y los humanos que le hagan el coro al reino de las tinieblas practicando toda clase de pecados y mueran viviendo así, entonces plantean que caerán ahí, porque así lo decidieron en su libre albedrío, al no arrepentirse y convertirse a Jesucristo, único remedio para escapar de este lugar de condenación, al no haber recibido el perdón de Dios, en su Hijo. Alábalo si puede… Cita bíblica: “Y no temáis a los que matan el cuerpo, más el alma no pueden matar; temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno”; Mateo 10:28.

Hermanos y amigos, quiero ahora, respetando si usted cree o no en este lugar llamado el Infierno, darle conclusión acerca de la existencia de este lugar, mencionado por Cristo en su evangelio, en diferentes relatos, y escrito por sus discípulos.

Primero: Si no existiera el infierno, el diablo y sus demonios quedarían impunes de todos los hechos que han cometido desde Adán y Eva hasta la fecha, en perjuicio de toda la humanidad, incluyendo todos los abortos y homicidios que no han ido a ningún tribunal humano y han permanecido ocultos hasta ahora.

Segundo: Todos los seres humanos que han violado las normas divinas y terrenales y han muerto sin arrepentirse, incluyendo los dictadores y el más pequeño de los ofensores a Dios, no pagarían el daño que hicieron en esta vida. ¿Qué me dice usted?

Tercero: Si no existe el infierno, como cárcel espiritual de fuego, ¿De qué es que Cristo salva?

Cuarto: De no existir el infierno, entonces el Señor Jesucristo sería mentiroso, cosa que no creo, debido a su esfuerzo sobrenatural para pagar nuestra deuda con su sangre en la cruz, con la finalidad de librarnos de este lugar de tormento, llevándonos al paraíso, otro lugar espiritual, pero diferente, siempre y cuando lo aceptemos y nos arrepintamos y convirtamos a él, siguiendo sus enseñanzas y sus mandamientos. ¿Si o no? Lucas 23:43.

Concluyendo, si usted no quiere creer que hay infierno, hay que respetarlo, buena suerte, haga todo lo que quiere en contra de Dios y sus semejantes y siga pensando que va a escapársele a Dios, después de la muerte física, pero Cristo es el Salvador, por si acaso quiere algún día cambiar de rumbo y de opinión; en vida es que hay oportunidad, si salimos de esta tierra sin entender a que vino el Hijo de Dios y como desde la fundación del mundo Dios preparó el plan de reconciliación con él mediante su Hijo, perdimos el tiempo en esta vida. Cita bíblica: “Más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida”. Romanos 5:8 al 10.

¿Cree usted que el infierno es un cuento religioso para meterle miedo a las personas y que todo aquel que peque y no se arrepienta no tendrá la consecuencia condenatoria espiritualmente hablando? ¿Vino Cristo a engañarnos al mencionar este lugar de tormento para los que se pierdan? ¿Cree usted que no hay alma, ni espíritu, ni diablo, ni demonio y que se saldrán todos con la suya? ¿Sabía usted que el Señor Jesucristo se sacrificó voluntariamente pudiendo impedirlo, para evitar que caigamos en este lugar espiritual de castigo? ¿Debemos esperar salir del cuerpo para creer estando ya sin oportunidad por dudar de Dios y su amor que nos lo advierte antes por medio de su palabra infalible?

Así que, estas son algunas de las razones de las causas y consecuencias del infierno y su existencia, ¿usted qué cree? Tratemos de escapar y de no llegar ahí después de una vida sin Cristo en esta tierra. Marcos 16:15 y 16.

Que Señor nos ayude y nos prosiga bendiciendo…

Nota: De usted sentir el toque del Señor mediante estos mensajes bíblicos le recomiendo tres pasos: 1.- Visitar una iglesia bíblica, evangélica o pentecostal; 2.- Lea 1 o 2 capítulos diarios de la Biblia; 3.- Ore a Dios el Padre en el nombre de Jesús todos los días con sus propias palabras y su forma sincera de comunicarse…

Por Miguel de J. Ramírez P.