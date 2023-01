El INEFI conmemora día del patricio Juan Pablo Duarte

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- “Todo maestro y profesor debe ser el principal influenciador de sus alumnos, para que de esa forma se encaucen por el correcto camino en la sociedad”, así se expresó Alberto Rodríguez, director del Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), en el acto conmemorativo al 210 aniversario del patricio Juan Pablo Duarte realizado este jueves en la sede de este organismo.



“Duarte es el principal ‘influencer’ que tiene la República Dominicana, y gracias a sus esfuerzos y sacrificios logramos ser una sociedad libre. Por ello exhorto a los maestros y profesores a que sean los principales guías de sus alumnos”, resaltó el director ejecutivo del INEFI.



Lamentó que en la actualidad los ‘influencers’ no llevan el mensaje adecuado para que los jóvenes puedan encauzarse por un buen camino ante la sociedad.



“Hoy más que nunca los maestros tienen una encomienda gigante ante la sociedad, y es la de orientar a todos sus alumnos para continuar los valores de los padres de la patria”, recomendó Rodríguez.



El director del INEFI resaltó que Juan Pablo Duarte sacrificó sus recursos económicos para que hoy la sociedad dominicana lograra su libertad, lo cual debe ser tomado en cuenta por los dominicanos.



“Duarte fue sacrificio, entrega y formación. Salió de su zona de confort familiar para entregarse a una causa. Nosotros no queremos salir de esa forma de confort, queriendo conseguir las cosas de manera fácil y esto no es bueno, debemos esforzarnos para lograr una mejor nación”, indicó.



Exhortó a todos los presentes a imitar al Padre de la Patria, quien –junto a Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella– hizo grandes sacrificios para lograr la independencia de la República Dominicana”.



“Duarte y los demás integrantes de la sociedad secreta La Trinitaria realizaron grandes sacrificios para que hoy seamos libres e independientes”, indicó Rodríguez.



En el acto también disertaron los atletas olímpicos María García y Zacarías Bonnat, quienes de igual forma alentaron imitar y representar dignamente los principios de Duarte en el país, así como en el extranjero.



María García exhortó a la juventud a hacer deporte, porque “con deporte y educación podremos tener un mejor país. Nosotros hemos representado dignamente a nuestro país. Los atletas somos un espejo para niños y jóvenes”.



“Para mí es un gran orgullo y un honor estar aquí celebrando el natalicio del principal propulsor de nuestra soberanía. Esa patria que con tanto orgullo llevo cuando participó en tierras extranjeras”, dijo el medallista olímpico Bonnat.



De su lado, la profesora Cristina Rivas, vicerrectora ejecutiva del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODUSU), leyó las décimas del periodista Huchi Lora, titulada “Tú eres Juan Pablo Duarte”, en la que se resaltan los valores, sacrificios y recomendaciones del patricio.



Mientras que el profesor de historia de ISFODUSU, Carlos de Jesús Nova, realizó una breve semblanza del patricio en la que se resaltó sus sacrificios e ideales.



A la actividad se dieron cita técnicos y empleados del INEFI, así como profesores y alumnos del Centro Educativo Antonio Duvergé y el ISFODOSU.

