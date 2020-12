“El incentivo por COVID-19 es un relajo, le pagan a un grupo de doctores y a otros no”, asegura Waldo Ariel Suero

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Dr. Waldo Ariel Suero, presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD) dijo que el incentivo establecido por la Comisión de Alto Nivel para el Control y el Manejo del Coronavirus (COVID-19) a los doctores, no se les está efectuando a todo el personal médico destinado a combatir el coronavirus.

Indicó durante una entrevista en el programa El Nuevo Diario en la Tarde, que se trasmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV, que el gremio planteó desde el principio de la pandemia que dicho incentivo se les diera a todos los médicos sin distinción pero no se ha hecho así.

“El incentivo por COVID-19 es un relajo, le pagan a un grupo de doctores y a otros no y eso es un problema”, indicó el galeno.

Agregó, que la irresponsabilidad en el pago por parte de las autoridades competentes le hace daño al Colegio y contribuye a “un greve problema” ya que muchos doctores que no reciben el incentivo creen que el gremio tiene la culpa y no hace nada por ellos cuando no es así.

Respecto a las cancelaciones de algunos doctores, alegó que ha planteando que aunque se les quite el derecho como funcionario se les deje trabajando en el área de su especialidad.