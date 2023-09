El impacto negativo del uso masivo del plástico para el medioambiente

Por: Yamelle Hernández

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La vida y estancia en el planeta cada vez más está siendo afectada por la contaminación y el impacto negativo causado por el ser humano. Su intervención, falta de conciencia y acciones desfavorables, no solo está acabando con la flora y fauna del planeta, sino también con las personas en sí. Un ejemplo claro de esto es el tan masivo uso que se le da al plástico.

El plástico es un material que se aplica para muchas funciones debido a la capacidad de moldearse, deformarse y plastecerse que posee, pudiendo utilizarse en ámbitos que van desde la edificación hasta la atención sanitaria. Sin embargo, a lo largo del tiempo y con el aumento de su utilización, el plástico se ha convertido en una amenaza para el medioambiente.

Datos alarmantes que resalta la plataforma online de National Geographic España destacan que 8 millones de toneladas de residuos plásticos acaban en los océanos cada año y que cada minuto se vende un millón de botellas de plástico en todo el mundo.

En sólo dos décadas, la producción anual de residuos plásticos en todo el planeta se ha duplicado, pasando de 180 millones a más de 350 millones de toneladas, según el informe de Perspectivas Mundiales del Plástico de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de acuerdo al medio Statista, gran parte de estos residuos no se gestionan adecuadamente. En todo el mundo, casi una cuarta parte (22 %) acaba en vertederos abiertos o en la naturaleza. Sólo el 9 % se recicla, mientras que el resto (69 %) se incinera o entierra.

En el 2021 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicó un informe en el que advierte sobre falsas soluciones y confirma la necesidad de una acción mundial urgente. Acciones que van desde aplicar energías renovables, eliminar los subsidios y adoptar enfoques circulares, ayudarían a reducir los residuos plásticos de acuerdo al mismo informe. La contaminación por plásticos es un riesgo real en donde se ven afectados todos los ecosistemas, especialmente el marino; y se prevé que esta problemática se vea el doble de evidenciada para el 2030, creando grandes consecuencias para la salud humana, la economía, la biodiversidad y el clima.

La solución no se encuentra en una persona o el Estado, no se puede esperar sentado con los brazos cruzados y ver como el plástico inunda los océanos del mundo y consume a todos con él. Encontrar mejores vías de reducción desarrollando sistemas de degradación menos tóxicos es de los pasos más grandes, pero actos como usar empaques más sustentables o “eco-amigables” y reciclar, que bien son constantemente mencionados y a primera vista aparenta no hacer mucho, realmente sí lo hace puesto que si cada persona aporta aunque sea un grano de arena, se puede impactar de formas positivas.