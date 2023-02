(VIDEO) El humorista Jay Wander hace un papelazo de amor en el metro

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Ruega, se arrodilla, le pide matrimonio a una chica… Todo sucede dentro de un vagón del metro, como en una escena cinematográfica. El momento sirve para adornar este día de San Valentín, con los pasajeros como espectadores atentos que se tragan el papelazo. Todo queda grabado.

El humorista Jay Wander hace de Romeo con un ramo de flores, y actúa tan bien que solo le hace falta llorar, botar esas lágrimas que asoman a sus ojos.

La actuación de la chica no es menos dramática, pero algo en ella delata la actuación: por el cristal de su mirada se resbala un fingimiento, se escapa la pose. No puede evitarlo: es un destino fugaz, tan pasajero como la fecha. Le falta meterse en la piel de Julieta. Shakespeare ha fallado en esta actuación en marcha.

Sobre los chirriantes rieles se desliza la escena. La chica, cuyo nombre es tan escurridizo como su mismo papel, trata de irse, de librarse de la propuesta. El Jay le presenta una cajita roja como una manzana, trata de conquistar sus ojos para después llegarle al corazón. El color es un anzuelo, un gancho profundo. El amor empieza en el color.

La tipa no cae en la trampa: el guion establece su rechazo, su No rígido y permanente. Trata de salir por la puerta, quedarse en la próxima estación, escaparse de la trampa del amor. Pero no se sale del guion, respeta el rol que le toca. Con poca naturalidad completa su actuación desechable.

El Jay tiene más soltura, parece más auténtico y genuino. A pesar de su edad tiene sudor de humorista y se desdobla, curtido como está en las faenas de la actuación ambulante. Humorista en televisión, en teatro, y ahora también en el metro.

Fue un papel en marcha, en movimiento permanente, arrodillado ante la chica menos auténtica que pudo haber encontrado.

