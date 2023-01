“El hombre transformado”: un cóctel de valores para la familia y la sociedad

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- No dejes de ir este martes y miércoles al cine a ver la película “El Hombre Trasformando” ponlo como una meta 2023. Lamentablemente, los administradores de las carteleras no pueden ver más allá del negocio e inspirarse en las alarmantes cifras de divorcios que denotan una necesidad de que las familias dominicanas reciban el mensaje y se fortalezcan en el propósito de Dios a través de la unión matrimonial.

“El Hombre Transformado” es lo que se vive diariamente en muchos hogares del mundo. La película tiene mucho de lo que se vive en un matrimonio e importantes detalles de la convivencia en otros. Pero además, este films ilustra los sentimientos de los hijos, su forma de buscar salidas, los peligros que les asechan y las consecuencias que los arrastran.

Los actores nos transmiten una cercanía cotidiana con una esencia muy natural de la realidad en un ambiente muy dominicano, sumado a las transiciones de las épocas que casi pasan desapercibidas dentro de la magia de los planos y ángulos que denotan una calidad técnica muy superior.

El cine dominicano se viste con su mejor gala porque tenemos una película que fue pensada para toda la familia, y qué mejor momento que iniciar el año 2023 yendo al cine a ver “El Hombre Transformado” una película de valores donde se muestra que la fe es capaz de mover montañas y transformar corazones.

La empresa cinematográfica Paos Films con el patrocino de Señales TV y bajo la dirección de Eury Cabral y Zinaida Rodríguez ha hecho un aporte muy significativo a la sociedad, que entiendo debería trascender las cuatro paredes del cine comercial, para llevar esa realidad ante las conciencias familiares.

Considero que Eury y Zinayda deben ir pensando en que esta producción continúe en una de las plataformas que ofrecen opciones permanentes, pero el trabajo más significativo estará en ir a las masas a través de los clubes, iglesias y escuelas. Pues no se puede esperar un abarrote de las salas de cines ante las malas costumbres que nos han llevado al deterioro cultural y social de la ficción y la ilusión banal en el consumo de audiovisuales cargados de chistes, erotismo, violencia, terror y desnudos.

Todo lo anterior se lo explico como cinéfila espectadora que vio y disfrutó la película completa. Sin embargo, en mi experiencia como actriz de este largometraje quiero expresar que estoy muy agradecida por la oportunidad, excelente trato y buena remuneración. Con esta llevo 9 películas en las que he trabajado como extra, lo cual me es válido para atreverme a calificarla como más que excelente en todo (si alguien lo duda vaya a verla y me dice). Me consta la gran inversión económica que han hecho sus inversionistas pero estoy segura de que es mayor satisfacción de sus directores desde el origen de la misma y de todos los que somos parte desde que logramos ver el importante producto final.

Por: Odil Beato Hernández

