“El hombre que no quiso cambiar todo por la Salvación eterna, ¿por qué?”

Hermanos y amigos, que el Dios verdadero (Padre, Hijo y Espíritu Santo) les bendiga a todos, Mateo 28:19; en esta oportunidad expondremos el tema: “El hombre que no quiso cambiar todo por la Salvación eterna, ¿por qué?”, esperando les sea de información, instrucción y edificación.

Bien, comenzamos escribiendo el siguiente relato bíblico:

“Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: No adulteres. No mates. No hurtes. No digas falso testimonio. No defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó, y le dijo: Una cosa te falta: anda, vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones”, Marcos 10: 17 al 22.

Mis queridos hermanos y amigos, este relato bíblico nos revela muchas cosas, entre ellas que podemos tener todo lo que un hombre o una mujer puede desear en esta vida, materialmente hablando, menos la salvación que el Señor Jesucristo ofrece y apegarnos a lo terrenal a tal punto que no estemos dispuesto a cambiarlo por seguir al Salvador.

En este mismo sentido, este joven rico se fue triste porque amaba más sus posesiones temporales o sus riquezas, que a Dios que se las dio o le permitió adquirirla en esta vida terrenal. De todas maneras, un día tendría que dejar todas sus posesiones con la muerte, ya que aquí nadie se va a quedar y entonces se terminaría sin pito y sin flauta, sin sus bienes y sin la salvación, por cuanto no tuvo dispuesto a obedecer al Señor cuando era el momento indicado y oportuno y le vino la oferta y se fue triste…

Hermanos y amigos, podemos ser ricos y tener muchas posesiones y no tener la seguridad de salvación cuando tengamos que partir de este mundo, porque estamos dispuestos a envolvernos tanto en atender los bienes y las posesiones y para Dios y su obra no tenemos tiempo. Seguro esto le pasaba a este joven, porque Cristo le dijo ven sígueme y suelta lo otro. No estuvo dispuesto y ahí es que se confunden muchas personas que tienen de todo, menos al Señor Jesucristo y su Evangelio incorporado a sus vidas y en su agenda. ¿Qué piensa usted?

En este mismo sentido, el joven rico guardaba u obedecía unos cuantos mandamientos, según él, menos el primero: “No tener otros dioses delante de Dios”. El dinero o sus posesiones ocupaban el primer lugar en su vida, por esto rechazó la petición o la orden del Señor que conoce nuestros sentimientos y anhelos. Este joven su dios era el dinero, el oro, la plata, los bienes, etc., etc.

Por otra parte, más adelante el Señor Jesucristo expone que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos al ver lo que hizo este joven de rechazar sus indicaciones, y considera que primero pasa un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico, al reino de Dios, esto no quiere decir que sea imposible salvarse siendo ricos, ya que Abraham, Isaac, Jacob, Job, Salomón, David y otros más eran ricos, estos hombres sirvieron a Dios y se salvaron siendo ricos, pero no amaron los bienes por encima de quien se los concedió en esta tierra. ¿Si o no?

¿Tiene usted tiempo para ser miembro de una congregación cristiana, bautizarse en las aguas, leer la Biblia, orar aunque sea una hora, como dice el Señor en su palabra y predicar el Evangelio a sus semejantes o las riquezas y los bienes es el dios al que está atendiendo como el joven este que rechazó lo que Señor le mandó? ¿Cree usted que el oro, la plata, los diamantes, los lujos son más importante que la salvación de su alma a tal punto que no tiene tiempo para su vida espiritual? ¿Cuándo nos daremos cuenta que aquí no nos vamos a quedar por más riquezas, bienes y posiciones que tengamos o logremos?

Hermanos y amigos, este joven rico es posible que pensara que el Señor Jesucristo era un simple maestro y no el Dios Todopoderoso que nos ve por dentro y por fuera y nos conoce hasta las intenciones del corazón, por esto le dijo: “Vende todo lo tiene y dalo a los pobres y sígueme… Se fue triste. No se puede venir con cuento al Señor… Apoc. 1:7 al 19.

Concluyendo, es seguro que el Señor Jesucristo nos dejó este relato y esta enseñanza, para que no cometamos el mismo error que este joven rico cometió, rechazando la voluntad del Hijo de Dios para su vida, no quiso quitar el obstáculo que le impedía tener a Dios como número uno en su vida y siguió con sus bienes temporales, que al final de esta vida tendría que dejar de todas maneras.

Así que, este fue el hombre que no cambió todo lo que tenía por la salvación eterna. ¿Qué haremos usted y yo con Jesucristo y sus enseñanzas? Lo mismo que este hombre, irnos tristes o haremos lo contrario: Te obedezco Señor, atrás todo lo que me impida lo eterno.

Que el Señor les bendiga y nos ayude a todos…

Nota: De usted sentir el toque del Señor mediante estos mensajes bíblicos le recomiendo cuatro pasos: 1.- Visitar una iglesia bíblica, evangélica o pentecostal; 2.- Ponga su emisora cristiana, 1,200 a.m., 1330 a.m., 1440 a.m.; 3. Lea 1 o 2 capítulos diarios de la Biblia; 4.- Ore a Dios el Padre en el nombre de Jesús todos los días con sus propias palabras y su forma sincera de comunicarse… Perseveramos en Cristo asistiendo a la Asamblea de Dios central, Av. Duarte Esq. Eusebio Manzueta. Cultos los domingos de 9:30 a.m., a 11:30 y los miércoles de 7:00 p.m., a 8:30 p.m. Entrada gratis…

Por Miguel de J. Ramírez P.

