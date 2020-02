“El Holocausto Municipal y la Cháchara Política”

En mi condición de estudioso del comportamiento y la psicología electoral Latinoamérica manifesté hace año y medio por varias vías de comunicación, que la falta de confianza en la Junta Central Electoral que más del 45% de la población estaba expresando en todos los estudios de mercado era la situación más engorrosa para la junta y el mayor peligro que asechaba a nuestra frágil democracia.

Sin embargo, a pesar de que el pasado domingo 16 ese presagio infortunadamente quedó materializado; por el anquilosado complejo de Guacanagarix que aun gravita en los dominicanos todos asumieron que se trataba de un tremendismo futurista.

El Totalitarismo Democrático

El genocidio político de la voluntad popular contra los simpatizantes de todos los partidos que presenciamos en estas elecciones, en la terminología de cualquier idioma solo puede definirse como un holocausto. Con el agravante, de que fijar fecha para unas nuevas elecciones sin explicarle al país que fue lo que pasó, sin presentar quienes son los autores materiales y los cómplices de ese cataclismo, sin establecer las sanciones correspondientes y sin siquiera pedirle disculpas al pueblo; es la prueba inequívoca de que el presidente de la JCE está convencido de que él es Luis XIV dominicano.

En efecto, ese mismo accionar irresponsable de esa distopía colegiada a la que llamamos JCE junto a un grupo de actores ignotos; son los que han generado esta hecatombe sociopolítica compuesta por ciudadanos conscientes, políticos interesados y una gran masa de pelafustanes que están reclamando derechos que no saben ni describir.

Por tal razón, están tan enardecidos y calibrados por los partidos de oposición que encajan a la perfección en el “manejo de las técnicas de los mecanismos de desarrollo del totalitarismo” descritos por el filósofo y escritor francés Jean-François Revel en su obra Cómo terminan las democracias. Por ello, ni creerán lo que les digan, ni observarán lo que les muestren, ni les importa lo que otros piensen.

El Liderazgo de Pacotilla

El filósofo y escritor estadounidense Elbert Hubbard manifestó que “la democracia tiene por lo menos el mérito de que, ningún representante pueda ser más incompetente que aquellos que en algún momento votaron por él”. Eso significa, que cuando los principios y valores que dan vida a la democracia están cuestionados es donde se necesita probar la madurez política, la inteligencia y el compromiso con la gobernanza y la gobernabilidad de sus líderes. Empero, esta luxación ha dejado establecido que la gran mayoría de nuestros líderes son simples oportunistas daltónicos que cuando el pueblo decide llorar; ellos están listos para vender pañuelos.

En ese sentido, al margen de que la JCE merece todo el repudio posible por parte de la sociedad ver a los representantes de todos los partidos en un video acordando de manera amigable la suspensión de las elecciones y, después todos salir con un galón de gasolina a encender las emociones y el disgusto del pueblo no es más que una bajeza de un liderazgo liliputiense y chapucero.

Además, la parodia de verlos a todos reunidos a puertas cerradas con la JCE negociando fechas, garantías y recursos para celebrar las próximas elecciones, y fuera del plantel ellos mismos pidiendo la renuncia de los miembros es tan execrable como el mismo sabotaje del que fuimos víctima.

La Percepción y el Homo Videns

En reiteradas ocasiones he manifestado la importancia capital que tiene la percepción en política; toda vez que, para bien o para mal somos esclavos de nuestra percepción y en la medida en que interiorizamos la misma impacta en nuestras decisiones. Desde esa perspectiva, en las pasadas elecciones quien más perdió fue el PLD porque hoy aun cuando no hay pruebas que los vincule al sabotaje muchas personas le adjudican su autoría. Si alguien duda de lo que estoy diciendo, solo hay que preguntarse ¿por qué 1,956 años después desde que se hace referencia al incendio de Roma, automáticamente todos culpan a Nerón aun cuando Tácito dijo que no fue así?

Dentro de ese contexto, por la incidencia, poder y proceder vesánico de genios inverosímiles que no han leído ni un Paquito de Memín, fueron los que amplificaron los reclamos de un grupo de valiosos jóvenes que en principio se conformaban con un trending topic. Pero, la estulticia mezclada con una pletórica arrogancia propició que bombardearan y nublaran esa zona de militares dando a esos jóvenes el like social que andaban buscando. Al parecer, la ignorancia es tan profusa que no tienen idea de que es la sociedad teledirigida de Giovanni Sartori y, también ignoran como Mohamed Bouazizi logró generar un efecto dominó en 20 países en la Primavera Árabe.

Anuncios

Relacionado