El Hermitage pondrá a la venta copias virtuales de algunas de sus obras

EL NUEVO DIARIO, MOSCÚ.- El mayor museo de Rusia, el Hermitage de San Petersburgo, pondrá a la venta algunas de sus obras de arte con copias virtuales en una subasta de NFT (“criptoarte”), organizada conjuntamente con la plataforma Binance, informó este lunes la pinacoteca.

“Como parte del primer proyecto en ese ámbito, el museo lanzará una serie de NFT (“Non-Fungible Token”) de edición limitada con copias digitales de obras maestras de su colección”, explicó el Hermitage en un comunicado.

Se trata de obras como “Madonna Litta” de Leonardo da Vinci, “Judit” de Giorgione, “Lilac Bush” (“Las lilas”) de Vincent Van Gogh, “Composition VI” (“Composición VI”) de Vasili Kandinsky y “Corner of the garden in Montgeron” (“Esquina del jardín en Montgeron”) de Claude Monet.

Para cada pintura, se crearon dos ejemplares de NFT. Uno se almacenará en el Hermitage y el segundo se presentará en el mercado de Binance y se podrá adquirir en una subasta a finales de agosto.

Todo el beneficio de las ventas irá a parar a los fondos del Hermitage.

Cada copia digital será firmada por el director del museo, Mijaíl Piotrovski, quien prometió que este centro continuará usando las nuevas tecnologías para hacer más accesibles sus colecciones.

El Hermitage explica que de esa manera se crean obras independientes con la firma del director, la fecha y la hora exacta de la rubrica, que acredita el carácter único de las piezas.

“Las nuevas tecnologías, en particular la cadena de bloques, han abierto un nuevo capítulo en el desarrollo del mercado arte”, señaló Piotrovski, quien agregó que la pinacoteca, que alberga más de tres millones de obras de arte, continuará ampliando sus “capacidades digitales” y haciendo nuevos “experimentos” en el ámbito virtual.

Con la creación de sus NFT, el museo ruso abre el camino a la posterior incorporación del criptoarte a la vida diaria de las instituciones de la cultura, al sentar un precedente con la creación de las copias digitales de sus obras en medio de una fuerte regulación del criptomercado en este país.

