El Heat de Miami estaría interesados en Kyle Lowry

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Los Miami Heat no han iniciado la defensa del título de la Conferencia Este con buen pie. Los de South Beach ocupan la duodécima posición de la Conferencia Este y desde la propia plantilla achacan esta dinámica a la falta de unidad y cohesión colectiva.

No es de extrañar entonces que comience a sobrevolar sobre la organización ese aroma a movimientos o traspasos antes de la fecha límite de mercado. Mucho se ha hablado durante los últimos meses sobre un hipotético interés en Bradley Beal y Victor Oladipo, aunque un nuevo actor se ha colado en la rumorología de Miami.

El periodista de Bleacher Report Jake Fischer ha informado que en los despachos de los Heat tendrían en el punto de mira a Kyle Lowry. El actual base de los Raptors, quien cumple 35 años en marzo, es expiring y su futuro podría estar lejos de tierras canadienses.

Desde el mismo medio señalan que Goran Dragic sería uno de los principales activos de la operación. Además, sugiere que en Toronto exigirían también a otra pieza de mayor juventud como Tyler Herro o Duncan Robinson. Los Heat no parecían dispuestos a hacer movimientos inminentes este curso pero los malos resultados obtenidos podrían impulsar a Pat Riley a cerrar alguna operación

A pesar de su edad, Lowry mantiene un buen cartel en la NBA y es uno de los bases más completos e inteligentes de la Conferencia Este. El intercambio por Dragic sería positivo pero en Miami tendrían que valorar si, a mayores, compensa incorporar también a otro jugador como Herro con un gran potencial por desarrollar.

No obstante, este informe no sugiere ningún movimiento inminente aunque no es la primera vez que desde Miami siguen muy de cerca la situación de Lowry.