El grito de ayuda que pidió el actor Rafael Amaya a su amigo para salir de las drogas

EL NUEVO DIARIO, MÉXICO.- El actor Rafael Amaya, luego de su repunte internacional por su protagónico en la narco novela “El Señor de los Cielos”, se sumergió en un mundo de excesos y drogas, sin embargo, salió a flotes gracias al grito de ayuda que le pidió a su amigo Roberto Tapia.

Tapia, quien se considera un gran amigo del mexicano, reseñó los detalles de la rehabilitación que se sometió el actor, en una entrevista que concedió para la cadena internacional Telemundo.

“Fue una situación difícil la que vivió mi compadre por más de un año, por más de un año estuvo en ese abismo, las drogas y alcohol, alejado de su trabajo, de su familia y amigos, y bueno, tuve la fortuna de ser la persona a quien le llamó para pedir ayuda”, detalló el cantante.

La desaparición en redes sociales del actor despertó la curiosidad de los fanáticos sobre su paradero, hasta que Tapia publicó en su cuenta de Instagram, una fotografía del festejo de cumpleaños de su hija, en donde aparece el actor, y se le ve con buen semblante.

A pesar de sus compromisos laborales, Roberto Tapia hizo lo posible por dar la ayuda que necesitaba Rafael Amaya.

“Yo tenía mucha chamba, pero mi compadre lo que hacía siempre, era llamarme a diferentes números, como que se escondía de la misma familia, supongo yo, porque yo sé que su familia trató de ayudarlo al principio y mi compadre rechazó la ayuda, diciendo que él no estaba mal, que eso él lo controlaba”, relató.

“Pero desafortunadamente, pues no, no controló nada de eso y me pidió a mí ayuda en agosto, a principios de agosto. Yo estaba grabando mi disco nuevo, allá en Culiacán, entonces le dije, ‘sí, compadre, con todo gusto yo lo ayudo”, dijo el cantante, y mencionó que las palabras de Rafael Amaya fueron “necesito ayuda, yo ya no puedo”.