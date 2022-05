El grito de Amelia Vega tras Horford convertirse en primer dominicano llegar a final NBA

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La ex Miss Universo dominicana, Amelia Vega, celebró con un gran grito que su esposo, el basquetbolista de su misma nacionalidad Al Horford, se convirtiera en el primer dominicano en llegar a una final de la NBA.

En otro video, Vega manifestó estar tan emocionada que puso en duda poder conciliar el sueño.

“Señores van hacer las dos de la mañana y yo tengo como un gozo que no puedo dormir, ya me han dicho que el té de camomila, pero yo no puedo porque me pone más agitada”, precisó.

Al Horford tomó el rebote defensivo tras una acción fallidla del Heat de Miami y lanzó al aire para ver como el tiempo se agotaba y lograba convertirse en el primer jugador dominicano en avanzar a una final de la NBA al celebrar la victoria 100-96 de los Celtics de Boston.

Horford anotó cinco puntos y lideró al conjunto con 14 rebotes para culminar con 141 partidos de playoffs sin avanzar a la final de la NBA, la mayor cantidad en la historia de la liga.

“Ha sido un viaje larguísimo y agradezco mucho este momento con estos jugadores” , dijo Horford, quien recibió el trofeo de campeones de la Conferencia del Este de la NBA en nombre de los jugadores.

Con el triunfo los Celtics se enfrentarán en la final a los Warriors de Golden State.

Los Celtics, que tienen 17 anillos (el equipo más laureado de la historia junto a Los Ángeles Lakers), no llegaban a unas final de la NBA desde las que perdieron en 2010 precisamente ante los de púrpura y oro.

Al Horford with the denial 🚫 pic.twitter.com/nFSFGzfWxS — NBA on ESPN (@ESPNNBA) May 30, 2022

Tras desperdiciar la oportunidad de cerrar la final del Este en Boston el sexto partido por culpa de los 47 puntos de un Jimmy Butler extraordinario, los Celtics salieron este domingo por la puerta grande en un muy emocionante séptimo encuentro en Miami que no se decidió hasta los últimos segundos.

Boston fue por delante en el marcador durante toda la noche, pero un desenlace torpe y descuidado de los Celtics permitió a los Heat ponerse a solo 2 puntos en el último minuto después de ir perdiendo de 13 a 3.35 del final.

