El Gran Combo de Puerto Rico se inmortaliza en Santo Domingo con pura salsa

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Como era de esperarse, un concierto lleno de emociones y de buena música marcó la celebración de los 60 años de El Gran Combo de Puerto Rico en el teatro La Fiesta del hotel Jaragua, donde desfilaron estrellas invitadas como Ruth La Cantante y el maestro Wilfrido Vargas.

República Dominicana es una plaza que siempre ha recibido con los brazos abiertos a Rafael Ithier y su legendario conjunto boricua, y esta vez no fue la excepción tras casi 10 años de ausencia, un tiempo que se alargó por la crisis mundial causada por la pandemia de la covid 19.

La celebración del 60 aniversario de “La universidad de la salsa”, que contó con la producción de Eme Productions y M y C Inversiones, arrancó cerca de las 11 de la noche con la actuación de Ruth La Cantante, quien sintonizó de inmediato con el público que abarrotó la sala de espectáculos con un rico repertorio que incluyó un popurrí de La India, “Caballero engaño, “Sonero”, “Ahora resulta”, “La loba” y su más reciente sencillo “Qué lástima me das”.

Ericko Zapata se esmeró en la producción artística, que contó con la animación de Julio Clemente y Yoryi Castillo, para que el público recibiera un espectáculo de calidad, patrocinado por Brugal, Dirección General de Aduanas, Ministerio de Obras Públicas, Chivas, Moet, Hennys, entre otras marcas.

Sin mucha demora, el maestro Wilfrido Vargas y su orquesta ofrecieron una hora de lo mejor de uno de los repertorios más impactantes del merengue. “Les damos las gracias a todos ustedes y a la gente que ha hecho posible para que yo esté aquí junto con El Gran Combo, que cumple 60 años en las tarimas con Rafael Ithier”, expresó Wilfrido cuando retomaba el ritmo de “El africano”.

No faltaron otros himnos musicales de Los Beduinos, como “Comején”, “Volveré”, “El jardinero” y “Sálvame”, entre otros que marcaron historia.

Cuando el reloj marcaba las 12:45 de la madrugada del domingo, el entusiasmo se apoderó de la multitud desde que El Gran Combo marcó su entrada al ritmo “Me liberé”. En medio de la algarabía y bailes de salsa, también disfrutaron “Se me fue” y “El menú”, antes que la orquesta saludara al público.

“Muchas gracias, buenas noches Santo Domingo, República Dominicana. Después de 10 años de no estar por acá nuevamente con ustedes. Agradecido de papa Dios primero; a todos ustedes por el respaldo de muchos años”, expresó Jerry Rivas.

En medio de los aplausos, Rafael Ithier, que mantiene su entusiasmo y amor por la música a los 95 año de edad, dijo “yo estoy convaleciente de una enfermedad que me dio hace como dos años con la pandemia (…) No había salido de casa a nada, pero cuando me dijeron que venía para Santo Domingo yo dije: no me puedo quedar, tengo que ir para Santo Domingo”.

Antes de seguir disfrutando del impactante repertorio, el líder de esta famosa orquesta de 14 integrantes pidió a los fanáticos que se unan y le rindan un aplauso “a una figura que más que amigo fue un hermano”: el fallecido artista dominicano Johnny Ventura.

Y así lo hizo la multitud, cuando en medio de la algarabía vieron a Jandy Ventura, hijo del inolvidable “Caballo Mayor”, sorprender con un abrazo a Ithier para unirse en la canción “Trampolín”, para rendir homenaje al autor de esta joya musical.

El resto de la noche fue de pura salsa, de muchas historias que son imperecederas en el universo musical latinoamericano, como “Mujer celosa”, “Tilín Tilón”, “Vagamundo”, “No hago más na´”, “Aguacero”, “Azuquita”, “Se nos perdió el amor”, “Tintineo de copas”, “Ojos chinos”, “Timbalero”, “Pilito” y “No hay cama pa´ tanta gente”.

El Gran Combo también tuvo que añadir otras canciones que fueron solicitadas por el ferviente público que no quería que terminara la fiesta sin escuchar otros grandes éxitos como “Brujería”, con la que Michel El Buenón aprovechó para cantar con la agrupación puertorriqueña; “Ámame”, “Hojas blancas”, “Arroz con habichuelas” y finalizaron por todo lo alto a las 3:00 de la madrugada del domingo con una de las más solicitadas “Un verano en Nueva York”.

