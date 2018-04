El golpe que desató la “Revolución de Abril de 1965” 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Este 24 de abril República Dominicana conmemora el 53 aniversario de la “Guerra de Abril de 1965”, gesta cívico militar que se originó como consecuencia del golpe de Estado contra el gobierno del profesor Juan Bosch, el 25 de septiembre de 1963.

Un día como hoy el pueblo dominicano dio inicio a un contragolpe de Estado para volver a abrazar la democracia, justicia, legalidad, libertad y soberanía nacional impregnada en la Carta Magna de Bosch, considerada como una de las más progresistas y avanzadas que ha tenido el país.

Historiador Juan De la Cruz

Para el historiador y catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Juan de la Cruz, la también llamada “Revolución de Abril” significó para la sociedad dominicana una decisión de retornar a la democracia de un gobierno decente como lo fue el del profesor Bosch.

De su lado, la también catedrática Josefina Arvelo destacó que el pueblo dominicana demostró con esa gesta que no permite que su soberanía sea mancillada.

“La Revolución del 65 demostró una vez más que los dominicanos somos un pueblo soberano que no permite intervención extranjera, que demanda institucionalidad. Que quiere vivir en un país democrático en donde se respeten las leyes”, indicó la socióloga y catedrática universitaria Josefina Arvelo.

Batalla del Puente Duarte, símbolo de la Revolución

El Puente Duarte se convirtió en un símbolo de la Revolución de Abril, debido a que el pueblo, encabezado por el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, con el apoyo de militares constitucionalistas y civiles armados, logró bloquear el paso a los generales y militares contrarios a la Revolución que estaban en la base aérea de San Isidro, bajo las órdenes de Elías Wessin y Wessin.

El coronel Elías Wessin y Wessin y militares afines a los poderes fácticos nacionales y extranjeros fueron vencidos en el referido puente.

RD a 53 años de la Guerra de Abril

La socióloga Josefina Arvelo dijo que a 53 años de esta gesta patriótica cívico-militar, República Dominicana aún tiene retos y desafíos, entre ellos, citó lograr la independencia total de los Poderes del Estado.

Socióloga Josefina Arvelo

“Necesitamos que el Poder Judicial asuma su rol como corresponde, independientemente de intereses particulares de sectores o grupos que inciden en la sociedad dominicana”, subrayó.

Dijo que en otros países de Centroamérica, como Perú ya se han enjuiciado a expresidentes y que el recién exmandatario Pablo Kuczynski tuvo que renunciar del poder por escándalos de corrupción por el caso de la multinacional brasileña Odebrecht (destapado en el año 2017), y que aquí aún “no ha caído ni una mosca por corrupción”.

En tanto para Juan de la Cruz, premio nacional de historia José Gabriel García 2017, calificó el escenario en que vive el país como una situación en donde la corrupción campea y en donde la institucionalidad se ha perdido considerablemente.

Señaló que pese a haberse creado nuevos mecanismos institucionales como el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, entre otros, muchos han sido politizados por los gobiernos de turno, por lo que a su juicio no ha permitido un mayor desarrollo democrático.

Sociólogo Artiles Gil

En cambio, para el sociólogo Artiles Gil, a 53 años de la “Guerra Gloriosa” el país goza de democracia pese a sus deficiencias, debido a que han prevalecido los ideales que se enarbolaron para restablecer los derechos civiles y políticos de aquella época.

“Siempre es bueno rememorar a la hora de evaluar la democracia que tenemos, que aunque sea defectuosa, sólo dentro de la democracia se puede mejorar la democracia”, resaltó Gil.

De su lado, Andrés Reyes Fortunato, presidente de la Fundación de Militares Constitucionalistas del 24 abril de 1965, exigió en días pasados la aplicación de la Ley de Migración para controlar la entrada de indocumentados extranjeros, en particular los nacionales haitianos por representar la mayoría a territorio nacional.

Reyes Fortunato indicó que los últimos incidentes ocurridos en la frontera dominico -haitiana deben servir de alerta para que las autoridades presten atención a la situación que vive el país en materia migratoria.

Movimientos sociales

Tras ser consultados por este diario, tanto el historiador De la Cruz como los sociólogos Josefina Arvelo y Artiles Gil están de acuerdo en que los movimientos sociales (pacíficos) son mecanismos de luchas sociales efectivas y saludables para cualquier nación.

“La existencia misma de movimientos sociales denota que hay espacios democráticos en República Dominicana. El derecho al otro manifestarse o protestar sin violentar derechos de terceros es indicador de salud en la democracia”, puntualizó Gil.

¿Pudiera darse otra guerra similar en RD?

Pese a la importancia, que aseguran los entrevistados, que denotan las luchas sociales, dijeron que no creen que en República Dominicana ocurra una guerra civil similar a la del año 1965 por el costo humano que representó.

Además, de que coinciden en que hoy día se ha demostrado que se pueden lograr cambios de forma pasiva, como lo fue la aprobación del 4% del Producto Interno Bruto (PIB) para el sector educación, aplicado en el Presupuesto General de la Nación en el año 2013.

Arvelo resaltó que la conmemoración de la Guerra del 1965 pone al país en sobre aviso que se debe seguir luchando por la Constitución.

Sin embargo, el historiador De la Cruz, indicó que si no se escucha la voz del pueblo que reclama sus derechos para que exista un manejo pulcro de los recursos del Estado, a la no explotación de los recursos minerales no renovables, y que los gobiernos de turno den prioridad a servicios básicos como salud, educación y energía eléctrica, pues “el pueblo se llevará de encuentro a todos los que impidan esos derechos y no se escatimarán esfuerzos”.

“El mejor tributo que podemos rendir a los héroes y mártires de abril de 1965 y todos los que participaron activamente en este proceso es construir una verdadera democracia participativa”, exhorto el historiador dominicano De la Cruz.

Relacionado