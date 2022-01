El Gobierno “vive en una burbuja”, dice secretario general FP; critica desempeño ante problemas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El secretario general del Partido Fuerza del Pueblo, Antonio Peña Florián, consideró este lunes que a casi dos años de gestión, el gobierno del presidente Luis Abinader “está viviendo en una burbuja donde todo parece que está bien”, mientras se le siguen haciendo promesas al pueblo dominicano.

Peña Florián señaló que, ante esa situación, su organización política ha tomado su rol de oposición política “en defensa de los intereses de los ciudadanos dominicanos”.

Por cierto, destacó que la Fuerza del Pueblo “necesariamente y obligatoriamente” pasó a jugar su papel de opositor, ya que “al Gobierno parece que no le preocupan los problemas” que padece el pueblo llano.

Manifestó que el Gobierno “vive en una burbuja”, piensa que “no pasa nada” y “todo se lo achaca a factores externos”, a los precios de los fletes, a los commodities, y que todos anda bien, según “los voceros del Gobierno”,

Peña Florián dijo que con una inflación del 8%, el Gobierno tiene la obligación de responder a la problemática nacional y dejar de pensar de que no pasa nada.

“Y el Gobierno ya había decidido abandonar el subsidio a los combustibles “y ellos van a decir es que no tenemos petróleo, pero el gobierno fue electo para solucionar los problemas y resguardar al pueblo, no para favorecer minorías sino para favorecer a la mayoría”, indicó en el programa La Hora 22.

En ese sentido, apuntó que en otros momentos el petróleo estuvo a precios superiores a otros gobiernos, y sin embargo, los precios de los combustibles nunca estuvieron como ahora.

El dirigente político expresó que eso se debe a la forma en como se está implementado la política energética del país, es decir, las resoluciones que adopta semanalmente sobre el problema del control de los precios de los combustibles.

Precios de combustibles

Recordó que el ministro de Industria, Comercio y Mipymes decía que él tenía una tabla y la solución del problema de los combustibles y que el presidente Luis Abinader anunció que sometería un proyecto de ley para cambiar la Ley de Hidrocarburos, a pesar de lo cual “no ha hecho nada, porque es un gobierno que favorece a la minoría”.

Peña Florián indicó que el Gobierno debe atender los precios de los medicamentos, los artículos ferreteros, de los combustibles y el desempleo, entre otros, ya que están generando sería dificultades en la población.

Asimismo, señaló que la inseguridad ciudadana, la delincuencia y la violencia, así como el tema de la salud, son problemas que también afecta a la población.

“En salud, no hay atención primaria, todo el mundo sabe que para hacer un estudio de la prueba PCR, primero hay que recurrir a un antígeno, y ahora están vendiendo la prueba en farmacia y no hay un protocolo, no hay esfuerzos de cambios estructurales para resolver a fondo el problema de salud”, sostuvo.

Resaltó que “para el Gobierno no hay crisis, todo está bien, y es muy preocupante el futuro de los dominicanos, ya que seguirán viviendo en una incertidumbre en la ejecutoria del Gobierno”.

Con relación a la propuesta de quitar el 50+1

El secretario general de la FP dijo que hay que ser un poco “más serio” en el comportamiento político de los dominicanos, y que no se puede traer intranquilidad al proceso de gobernabilidad y a la estabilidad política actual.

Manifestó que existe un ordenamiento jurídico que se estableció en un acuerdo en 1994, que ha ido funcionando a la perfección y que ha garantizado estabilidad política.

“Y ahora se quiere modificar la Constitución para hacer un traje a la medida del partido gobernante, y eso no fue lo que criticó en el pasado gobierno de Danilo Medina y contra lo que el pueblo luchó para evitar. Vamos a generar dificultad en medio de una situación económica y crear incertidumbre”, añadió.

Destacó, por último, que eso puede ser “un globo de ensayo” para calibrar la opinión pública.-

