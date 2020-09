El gobierno parece estar en manos de un patronato

Los personeros del cambio lucen desconcertados ante sus deberes, parecen no entender que la marcha verde ha madurado y sus actores también. La demanda de cambio real persiste y estos novatos vienen a retorcer nuestra fallida democracia. Ojalá que a los que escojan para ministrar la JCE y las altas cortes no salgan también manilos y pelones. Nuestros mandarines desafían los códigos y el caos salta a la vista. El funcionariado dominicano vive siempre en el boato bajo una de desorden organizado.

Esas descaradas declaraciones multimillonarias de bienes son una grosera proyección en serie. Nos sobran códigos pero nuestra moral y ética es magra. Abominamos de un gabinete fanfarrón, desafiante que se auto alaba sin plantear soluciones ni publicar sus planes si es que los tienen. Ahora de babosos se han puesto a propalar una supuesta educación digital en un país bananero carente de conectividad y con un sistema eléctrico deficiente.

Da vergüenza tener un funcionariado cuya estrategia no trasciende más allá de la proyección de sus fortunas, mismo da asco que la sensación del momento sea un caudillo león explotado, pillo hecho y confeso. Mientras tutumpotes, aventureros, inversionistas en las empresas políticas han dejado jalando aire a los líderes de los frentes de masas del PRM.

En tanto esa anunciada educación a distancia, vía las ondas, es una babosidad. Ahora se la ponen en china a los potenciales becarios pobres, exigiéndoles garantías prendarias solidarias para su retorno, a pesar de ese ministro haber sido becario y gestor de la marcha verde. Estos capos que hoy nos desgobiernan aborrecen de la proletarización de la educación superior. Mmientras los carteles del empresariado y la sociedad civil traman apoderase de la JCE y de las altas cortes.

En RD sin esperanza contra el Covid, los personeros del cambio, verdaderos mercaderes del terror, más que jugar nos relajan apostando a la inmunidad del rebaño, pues a esos personajillos solo les interesa facturar sus beneficios. Y ahora mismo con la figura gringa de las alianzas públicas privadas, se están sirviendo con las cucharas grandes y no nos convence esa estructuración dizque para el progreso.

Los personeros del cambio se parecen tanto a sus predecesores que no pueden engañarnos. Reiteran todos sus actos, solo ha cambiado el elenco, pero ahora sin compromiso social ni humano, para nada parecen superar a nadie. Nuestros días de angustias parecen interminables, no vemos luces desde el agujero negro de nuestra degradante miseria, sin prosperidad a la vista.

Los objetivos de desarrollo del milenio en RD evidencian ser letra muerta, no generar hasta ahora un crecimiento económico sostenible, inclusivo y sostenido no es culpa total del Covid. No creemos en el mito de que nuestro descalabro es imputable a la peste, más nos vale buscar una explicación más convincente. Ahora dizque buscamos a la luz del sol, pero con la lámpara de Diógenes a hombres serios, decentes, independientes y capacitados para ministrar juntas y cortes.

El plan de desarrollo de los personeros del cambio parece estar engavetado y sus ruidos suenan como bemoles de bachatas. En nuestra nación con un déficit fiscal del orden del 10%, es menester emprender un plan de recuperación económica, conjugando un gran esfuerzo fiscal y monetario, con suma prudencia y cuidado, previa mensura de los efectos tangibles del Covid.

Muy a nuestro pesar, hoy nos gobiernan tutumpotes, plutócratas, élites empresariales y académicas, a pesar de que no fue por ellos que votamos. Abominamos de esos mercaderes gestores de su propia participación económica sin responsabilidad política, el gobierno parece estar en manos de un patronato.

Por Edgar Marcano