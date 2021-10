“El Gobierno no tiene voluntad ni capacidad para enfrentar la delincuencia”, asegura el exdiputado Terrero

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El exdiputado y dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), doctor Víctor Manuel Terrero, afirmó este martes que el Gobierno “no tiene voluntad ni capacidad” para enfrentar definitivamente la delincuencia, robos y asaltos que se registran en el país.

Mediante un comunicado, Terrero sostuvo que la delincuencia fue un tema de campaña del actual presidente Luis Abinader, pero “de esto se habla cuando una persona de apellidos sonoros, de clase alta, o cuando un profesional reconocido pierde la vida a manos de la delincuencia”.

El también exdirector del Consejo Nacional de VIH y Sida (ConaVIH/Sida) recordó que Abinader trajo a la República Dominicana al exalcalde de Nueva York, John Guiliani, para “vender” su candidatura, pero a más de un año, “estos proyectos que el presidente tenía en agenda no se han ejecutado, mientras la delincuencia y la criminalidad están en niveles exageradamente altos”.

“Este es un asunto bastante preocupante, hoy muchos dominicanos que han decidido retirarse de Estados Unidos y Europa, para vivir aquí en su país, junto a sus familiares, han tenido que retornar a playas extranjeras, corriendoles a la delincuencia, atracos y asaltos que se registran en el país”, señaló.

Víctor Manuel Terrero dijo que el tema de la delincuencia afecta a más del 80 por ciento de los ciudadanos dominicanos.

“Sin embargo, no entendemos por qué un tema que fue utilizado como escudo o punta de lanza en la campaña de Luis Abinader, en contra del Gobierno que encabezaba el presidente Danilo Medina, no ha sido ejecutado a más de un año de Gobierno, es porque en realidad no tienen voluntad de enfrentar este problema”, concluyó.-

