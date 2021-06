El Gobierno le declara la guerra al covid

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Gobierno le declaró la guerra al covid, por la inflación de contagios en el Gran Santo Domingo y San Cristóbal, las dos demarcaciones más azotadas por el repunte agresivo del virus.

Las autoridades han dibujado un cuadro abrumador y desesperante: hospitales al borde del colapso, atención médica pírrica y escasa, camas abarrotadas de pacientes. Sin embargo, la tasa de letalidad sigue baja en relación con la espiral alarmante de casos.

Para conjurar la crisis se le declaró la guerra a un enemigo invisible pero poderoso: el covid, que al parecer se está “comiendo” a la gente. El oficialismo afirma que el único antídoto contra la infección es la vacunación masiva. Por ello ha anunciado una cruzada especial de inoculación nacional. El cometido es “pescar” y puyar a los jóvenes, que son los más reticentes a ser vacunados. En esto hay que detenerse. Los jóvenes, reacios a las dosis, se están rebelando contra el cruel confinamiento que ya se expande por más de un año. Su hastío ha encontrado una expresión ruidosa y estridente: los “teteos”, verdaderos gritos de libertad abierta y desafiante. Surge una pregunta legítima: ¿por qué la mayoría de jóvenes no usan mascarilla y no quieren vacunarse? (¿Será que no le tienen miedo al covid?)

La campaña de vacunación arrancará este jueves y culminará el domingo. El Gobierno en pleno espera cosechar el triunfo de los vacunados, a través de una vigorosa “redada sanitaria” que llegará a los rincones más apartados del país.

Si lograran el triunfo, las autoridades justificarían la adquisición excesiva de las más de 20 millones de dosis con diversas farmacéuticas. Los primeros lotes trajeron AstraZeneca y Sinovac. Estos fármacos chinos han sido la correa de salvación del Plan Vacúnate RD.

Las dosis contratadas constituyen más del doble de los 7.8 millones que inicialmente pensaban inocular, y la compra adicional de 2 millones a la Pfizer es un premio al incumplimiento. La farmacéutica estadounidense no ha enviado una sola gota de la tan esperada vacuna. Sin embargo, el Gobierno las espera para inocular a los menores de entre 12 y 17 años. Vacúnate ampliará aún más su radio de alcance, pero aun así sobrarían vacunas.

El país ha recibido hasta ahora las siguientes dosis: 20,000 Covishield, 30,000 Covishield, 768,000 Sinovac, 1,050,000 Sinovac y Sinopharm; 91, 200 AstraZeneca; 500,000 Sinovac; 2,000,000 Sinovac; 187,000 Astrazeneca; 1,000,000 Sinovac. El total es de 5,646,200.

Esa suma total contrasta con la cantidad de vacunados: más de un millón 300 mil con la primera dosis, y más de cuatro millones con la segunda, lo que arroja un balance general de más de cinco millones. Así pues, la cantidad de dosis recibidas iguala a la de los inoculados. Sin embargo, el Gobierno pregona que tiene dosis suficientes para inmunizar a todos los adultos. Para vacunar a los menores necesitan la Pfizer, cuyas gotas aún se esperan para expandir -y justificar- el Plan Vacúnate RD.-

