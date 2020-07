El Gobierno español felicita a Luis Abinader tras ganar elecciones

EL NUEVO DIARIO, MADRID.- El Gobierno español felicitó hoy al presidente electo de la República Dominicana, Luis Abinader, por su victoria en los comicios del pasado domingo y ensalza “el normal desarrollo” electoral en un “contexto complejo” marcado por la pandemia.

En un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, expresó la voluntad de “seguir impulsando las estrechas relaciones bilaterales” entre ambos países para “el bienestar y la prosperidad” en el ámbito de la Comunidad Iberoamericana de Naciones.

El opositor Abinader, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), derrotó en la primera vuelta electoral al aspirante del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, de manera que se produce el primer cambio de partido gobernante en el país caribeño desde 2004.

