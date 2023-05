El Gobierno declara la alerta sanitaria en el «Chernóbil chileno» por alta contaminación

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO DE CHILE.-El Gobierno de Chile declaró este sábado la alerta sanitaria en tres poblaciones ubicadas en el litoral industrial, denominado el «Chernóbil chileno» y donde esta semana se intoxicaron casi un centenar de personas por la alta contaminación del aire.

La alerta, que otorga facultades especiales a las autoridades y fue publicada en el Diario Oficial, afecta a las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, en la región de Valparaíso, a 110 kilómetros al oeste de Santiago, y estará vigente hasta el 30 de septiembre.

Entre las facultades que otorga a las autoridades se encuentra «ordenar la disminución de la emisión de material contaminante, cuando las condiciones de ventilación así lo aconsejen», o «suspender, total o parcialmente, el funcionamiento de fuentes fijas comunitarias e industriales que emitan material contaminante».

«El episodio más crítico se detectó durante la jornada del 23 de mayo, en la que (…) 82 consultantes presentaron sintomatología asociada a intoxicación por agentes ambientales», según explicó el Ministerio de Salud en el decreto publicado este sábado.

Los intoxicados, que en su mayoría fueron niños, presentaron diversos síntomas, como dolores de cabeza, mareos y vómitos, y las autoridades tuvieron que suspender las clases hasta el viernes.

«Los valores de las concentraciones de hidrocarburos no metánicos (NMHC) o sea propano, propeno, etano, eteno e isopreno reportadas en Quintero – Puchuncaví – Concón el día 23 de mayo de 2023, tuvieron un peak a las 12:00 a.m. y a la 01:00 a.m., con 3,61 ppm y 5,82 ppm respectivamente», apuntó la cartera de Salud.

La bahía de Quintero-Puchuncaví, conocida como el «Chernóbil chileno», alberga una veintena de termoeléctricas, petroleras y plantas químicas que emiten a la atmósfera gases contaminantes y provocan recurrentes episodios de intoxicación desde hace décadas.

El cordón industrial es una de las cinco «zonas de sacrificio» que existen en Chile, áreas que se habilitaron en la década de 1960 para impulsar el desarrollo económico del país en detrimento permanente del medioambiente y la salud de las personas.

La estatal Codelco, la mayor cuprífera del mundo, concretará el próximo miércoles la clausura definitiva de una de sus fundiciones de cobre en la localidad vecina de Ventanas, un cierre que fue aprobado en marzo por el Parlamento chileno y fue una de las grandes promesas del presidente Gabriel Boric.

