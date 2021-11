El Gobierno de Lasso rechaza informe parlamentario sobre papeles de Pandora

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, QUITO.- El Gobierno del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, rechazó el informe presentado este viernes por una comisión parlamentaria que investigaba su aparición en los papeles de Pandora y tilda sus conclusiones de “patéticamente falsas” a la vez que considera que la comisión no ha respetado “el debido proceso”.

En un comunicado remitido a Efe por el portavoz oficial del Gobierno, Carlos Jijón, el Gobierno “rechaza el informe” de la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional que “esta tarde, en contra de la razón y del Derecho, ha sugerido que el Presidente de la República no observó la ley al inscribir su candidatura”.

“El Gobierno Nacional advierte que la Comisión ha irrespetado el debido proceso y que su actuación carece de validez jurídica”, indica la nota de prensa.

La Comisión investigaba desde el mes pasado la aparición de Lasso en los papeles de Pandora y en su informe de hoy hizo ocho recomendaciones, entre las que figura la de que la Asamblea Nacional (parlamento) “verifique la inobservancia por parte del Presidente de la República al Pacto Ético aprobado mediante consulta popular en el año 2017”, que prohíbe a funcionarios públicos tener bienes en paraísos fiscales.

Asimismo, que “de conformidad con el artículo 131 de la Constitución se proceda al enjuiciamiento político de las autoridades que no comparecieron o no facilitaron información requerida por la Comisión de Garantías Constitucionales dentro del proceso de investigación”.

Una clara alusión al mandatario que declinó en dos ocasiones comparecer ante la Comisión por considerar que era un “circo ideológico” destinado a desacreditarlo y desestabilizar su Gobierno.

En su lugar, el presidente ecuatoriano envió una carta explicando su postura y el origen de sus bienes, e invitaba a sus miembros a interpelarlo en el Palacio de Gobierno por tratarse de un presidente.

En su reacción tras conocerse el documento de la Comisión, el Gobierno también “hace un llamado al pleno de la Asamblea Nacional, que ahora debe conocer y discutir el informe, para que cumpla su papel apegado a la Constitución y en defensa de la democracia, rechazando semejante injurídica e inmotivada opinión”.

Y considera que el informe parlamentario “viola no solo toda regla de Derecho sino de la lógica y hasta del idioma”, y sus conclusiones “no solo son patentemente falsas, sino que inclusive no tienen ilación lógica alguna con los antecedentes planteados, que no pasan de ser meras especulaciones desconectadas totalmente con los hechos del caso”.

Desde la publicación de los papeles, Lasso ha asegurado que se deshizo de todos sus bienes en paraísos fiscales para poder presentar su candidatura a la Presidencia, según lo exige la Ley de 2017.

En una entrevista hoy con Efe en Madrid, donde se encuentra en visita oficial, volvió a insistir en que en su actividad privada como ciudadano ecuatoriano, antes de aspirar a la Presidencia, “tenía absolutamente la libertad para actuar de acuerdo con mi conciencia respetando la ley”.

Y aseguró que “obviamente” puso “todos los papeles en orden para poder ser candidato y ejercer el cargo de presidente de la República”.

“Si a usted le prohíben usar jeans bueno, usted quiere seguir siendo periodista y haciendo entrevistas, pues tiene que dejar de usar jeans, pero eso no implica que durante toda la vida a usted se la va a perseguir porque algún día usó jeans. Eso no tiene ninguna lógica ni ningún sentido”, puso como ejemplo el presidente ecuatoriano al alegar que le están criticando por casos del pasado que son anteriores a su candidatura presidencial.

