El gobierno de Abinader parece estar jugando con el poder político

Un gran maestro de la política en República Dominicana lo fue el profesor Juan Bosch. Sin embargo, no hay que negar que tuvo sus yerros, por los cuales no tuvo buenos discípulos, por el contrario, no se acogieron a su legado de pulcritud y de su desinterés por la materialidad en lo personal. El Partido de la Liberación Dominicana se convirtió en una corporación de ambiciosos para engendro de maldades.

El deterioro comenzó a sentirse cuando en los Diez Años de Balaguer, momento en que el país era gobernado por un presidente con ceguera y Don Juan aspiraba a suplantar a quien era un casi no vidente, cuando este último gobernaba el país casi iniciando el año 1990, luego de Peynado haber visitado Cuba y establecerse algunos lazos comerciales con Cuba. Algunos peledeístas y otras personas vinculadas a los negocios comenzaron a aprovecharse acrecentando sus peculios. Hubo peledeístas que pensaban que si el PLD ganaba las elecciones en ese año tendría una gran movilidad social vertical ascendente, como consecuencia de que ya el legado de pulcritud no valía para nada. Ese deterioro en el PLD se venía incubando desde su fundación, porque si bien las intenciones de Bosch era muy buenas, no es menos cierto que se le imprimió a esa corporación política una dosis de sectarismo tan fuerte, especialmente contra su hontanar que fue el Partido Revolucionario Dominicano, que hundió al primero en el fanatismo.

Como consecuencia de esto último, la mística de Servir al Partido para Servir al Pueblo se convirtió en la Servir al Partido para Servirse Uno Mismo. El PLD cayó en el error de creer que a la gente del pueblo no había que prestarle atención, en creer que bastaba en ser peledeista para uno estar en lo cierto y en que los peledeístas siempre tenían la razón, como si fueran infalibles. Si no se le presta atención a las gentes del pueblo, a las clases populares y a las capas medias que son golpeadas, a los que son golpeados por el capitalismo y sobre todo por la vigencia del modelo neoliberal después de la negociación de la deuda, como se le puede servir al pueblo.

Así de ese modo el sectarismo dominó en esa organización y exacerbado al máximo en dicho partido se convirtió en un partido henchido de fanatismo, que no dio continuidad a las enseñanzas del maestro, siendo hoy nada más que un partido de zafacón. Pero que curiosidad, las acciones de los aparatos represivos del Estado dominicano dan cuenta de que el PRM de Abinader, mientras gobierna, anda por el mismo derrotero. ¿No es una muestra de debilidad el que desde los aparatos represivos del Estado se estén realizando acciones como vienen haciendo en los últimos días? Quien escribe este artículo no está defendiendo a ningunas de esas corporaciones políticas que constituyen la partidocracia. Cuando decimos debilidad es que no referimos a que no hay ninguna tolerancia a la protesta, cuando la Policía Nacional actuó como aparentemente actuó el domingo 26/03/2023, al supuestamente lanzar bombas lacrimógenas contra locales del PLD.

De la misma manera, como fueron intolerantes los peledeístas, cuando aparentemente un grupo de intolerantes del Partido de la Liberación Dominicana asesinaron al general retirado Luis Santiago Pérez, los que al parecer eran unos lúmpenes militando en el PLD; de la misma manera, en el mismo primer gobierno del partido Morado cuando militarizaron la Liga Municipal Dominicana, con la finalidad de que quedara en manos del Partido Reformista Social Cristiano, partido aliado del PLD. El lastre de represión y corrupción del partido Colorado de Balaguer fue el legado del cual se sirvió el partido de Bosch e hizo desaparecer todo vestigio de tolerancia, justicia, honestidad y pulcritud del boschismo.

De Bosch se dicen tantas cosas, que Bosch fue un cobarde, que Bosch no quiso gobernar, que fue un agente de la CIA, que fue un agente del imperio, etc. Es como si fuera parte de un espectáculo, acusar para satisfacer el morbo. Sin embargo, Rafael Tomas Fernández Domínguez lo vio como un gran hombre; tener grandes responsabilidades implica muchos riesgos que deben calcularse para tomar las decisiones. Si Bosch intentaba venir con Fernández Domínguez en el 1965, lo más probable es que si dejaran despegar el avión de Puerto Rico no llegaran vivos o asesinaran a Bosch después de pisar en el país. ¿Qué ganaba el país con que a Bosch lo hubiesen asesinado en cualquier momento? Nada, como tampoco se ha ganado con la perdida de Caamaño, por el contrario con la pérdida de Francis y la de Manolo también se ha perdido mucho. Si a Bosch lo hubiesen matado en Los Doce Años, probablemente la matazón de los opositores hubiese sido mucho mayor todavía, pero además las carencias de servicios fueran mayores, la intolerancia de las libertades y el nivel de vida del pueblo dominicano fuera más bajo.

Esto no quiere decir que ahora estemos muy bien, por el contrario, ahora estamos viviendo en medio de grandes desigualdades, pero si una persona como Bosch no hubiese sobrevivido y hubiese sido asesinado y, junto con él, otros que han sobrevivido hubiesen muerto, estuviéramos peor. No hablamos de desigualdades de géneros o inequidades de género, ya que el maltrato a las mujeres y sobre todo los feminicidios son de las peores injusticias que padecemos hoy día, pero hablamos de las grandes desigualdades económicas. Es decir, hablemos de los injustos bajos salarios que ganan los asalariados de las empresas industriales, comerciales, financieras, de otros servicios y las agropecuarias, microempresas, pequeñas, medianas y grandes empresas, los miserables que viven las trabajadoras domésticas, los artesanos, mecánicos, vendedores ambulantes, chiriperos, trabajadores haitianos y dominicanos de las construcciones, empleados públicos de bajos ingresos, soldados y policías de bajos sueldos, si lo comparamos a todos con los lujosos sueldos de la burocracia gubernamental (especialmente comunicadores al servicio del gobierno en el tren burocrático y otros altos funcionarios) y la clase burguesa, especialmente la gran burguesía (las familias Vicini, Bonetti, Grullón, Paliza, Abinader, Corripio y unas cuantas).

A los bajos ingresos hay que agregarle la privatización de los servicios como los de la salud, hace tiempo que se necesita que desaparezcan las ARS y las AFP privadas, la expropiación por parte del Estado dominicano de los depósitos de las cuentas de criollos en los paraísos fiscales en playas extranjeras y la estatización o la nacionalización de los bancos privados en el país. La libertad sindical es una necesidad en nuestro país y las reformas al código de trabajo para garantizar la misma por igual. La deuda pública dominicana hace unos pocos años era calculada en unos 38, 000, 000,000 de dólares, pero el gobierno de Abinader sigue tomando prestado mucho y sigue creciendo mucho dicha deuda y la inflación por igual. Aumentar algo al salario mínimo de los trabajadores, segregando los salarios de los trabajadores por el tamaño de la empresa, lo que beneficia a los empleadores y no al trabajador, no contribuye al bienestar de los trabajadores, porque puede aumentar mucho más la inflación, lo mismo que los aumentos sectoriales sobre todo cuando se divulga mucho esto por los medios, ya que sube todo de precio más con una economía tan desregulada.

Abinader, con su afán de retener el poder político más allá del 2024, junto los hombres de su partido, siendo un hombre que representa junto con su equipo gobernante los intereses del gran empresariado, gran burguesía, parece estar jugando al poder. Se siente fuerte, cuando en realidad él y su partido subieron débiles, pero contaron para ganar con las movilizaciones del movimiento cívico Marcha Verde, pero ésta no era su partido ni surgió como partido y sus integrantes en su gran mayoría no eran y ni son del PRM. El presidente y ni las gentes que forman parte del gobierno ni piensan en Marcha Verde y mucho menos en otros reclamos de ese movimiento que no solamente la sanción de la corrupción. El presidente Abinader y sus gentes piensan en mantener el poder con la fuerza, el dinero, las armas y los medios de difusión o de opinión, con un discurso hipócrita contra la corrupción, porque al parecer no dejan de ser corruptos, no se habla de someter a empresarios evasores, por el contrario de alianzas público-privadas si hablan, para favorecer a los grandes empresarios sobre todo. ¿Eso no es corrupción? Creemos que eso es corrupción. La palabra corrupción nació en la biología, se supone que significa descomposición. Entregar el patrimonio público, entregando áreas públicas a inversionistas privados, eso es descomponer lo público en privado, eso es corrupción.

Reprimiendo bombardeando locales al Partido de la Liberación Dominicana, cosa que impresiona, convierte en víctima a quien se supone que es un victimario. ¿Qué ganan el PRM y Abinader con eso? No creemos que ganen. Ese clima puede conducir a que surja una opción diferente y se genere, lo que se puede dar el próximo año, no estarían incluidos en esa opción política de poder nueva ni el PRM, el PLD, FP, PRSC y PRD. Una opción diferente y no creemos que tenga que ser incluida necesariamente AP. Una opción que plantee profundas reformas.

Por Francisco Rafael Guzmán

