El Gobierno de Abinader, Agripino y el Grupo de Santiago

Demás estaría aquí decir, pero algunos pueden ignorarlo, que el presidente Abinader es hijo de un santiaguero. Ese grupo que como se dice en buen dominicano ha dado mucha agua que beber, pero no necesariamente agua sana y libre de impurezas. Nadie puede negar que, siendo El Grupo de Santiago el que llevó a Antonio Guzmán a la Presidencia de la Republica, fue el grupo corporativo que enarboló la bandera de lucha por la libertad de los presos políticos y el regreso de los exiliados, pero asumió esa bandera como una forma de enfrentar políticamente a Balaguer. Este último no fue muy simpático para muchos empresarios de Santiago, pese a haber nacido en la aldea de Navarrete y haber vivido en Santiago porque su familia se fue a vivir a esta última ciudad, lo que pudo haberse debido al fiasco en que cayó su padre Joaquín Balaguer Lespier con el negocio del tabaco ante la caída de este rubro en los mercados internacionales. Balaguer codició la plaza santiaguera, como muestra hay que decir que para su primer mitin de campaña para las elecciones de 1966 escogió esa plaza.

Fue tal vez por eso que, probablemente no por otra razón, con la aplicación de la ley 299 de protección e incentivo industrial el grupo empresarial de Santiago sentía que no era favorecido. Hoy día con la globalización se produce una movilidad de los capitales, impelida por la legislación de corte neoliberal en que se sustenta la economía que provoca ausencia de libertad sindical y salarios deprimidos, lo que condiciona una deslocalización de las inversiones.

Esto último no solo se ve condicionado por esas legislación si no también por el desarrollo de la tecnología electrónica, incluida la informática, el internet y la telefonía sin hilos. La plaza de Santiago también la escogió la oposición a Balaguer en 1973 para celebrar un mitin el 7 de octubre, en la que participaron casi todos los partidos opuestos a su régimen represivo; luego al formarse dos bloques de oposición, con la división del PRD, en 1974 el Acuerdo de Santiago realizó un mitin en la explanada frontal de Estadio Cibao, también ahí fue el del 7 de octubre del Bloque de la Dignidad Nacional.

En los días que se dividió el PRD, un grupo de organizaciones estudiantiles, gremios de profesionales y religiosas se pronunciaron, a través de un comunicado que publicaron en la prensa escrita, reclamando la libertad de los presos políticos y el retorno de los exiliados. Detrás de todo esto había un grupo de empresarios, profesionales y profesores universitarios de la Madre y Maestra que quería catapultar la candidatura de Antonio Guzmán, pero al parecer se daban cuenta de que en 1974 todavía no se podía sacar a Balaguer y había que esperar 4 años más. Todavía la distensión de Carter no había llegado, pero parece que se esperaba. El armisticio en Vietnam que puso fin a la guerra fue un año más tarde, en 1975.

Don Antonio, pese a no tener un título universitario era un hombre muy hábil, con condiciones para ser un jefe de Estado. Se podría pensar que un burgués terrateniente, porque probablemente estableció relaciones de aparcería con sus explotaciones agropecuarias, pero también tenía empresas procesadoras como molinos de arroz. En los años 50, siendo un empresario en la zona de Villa Vásquez llegó a expresarse en un lugar público en contra del gobierno de Trujillo, pese a que fue escuchado por un calié que lo delato en el Foro Público no recibió ningún tipo de represalias, quizás por estar asociado a un hombre de negocios belga de apellido Oquet.

En 1970, un periódico vespertino, el cual se hizo eco de la información, daba cuenta de la muerte de Iván Guzmán Klang hijo de Don Antonio, cuyo entierro fue el 16 de mayo en medio de las votaciones en las cuales el PRD se abstuvo de participar; ese mismo diario daba cuenta de que Don Antonio quería que muchas gentes fueran a votar por el MIDA, con la finalidad de que Balaguer se debilitara. Entre los notables del Grupo de Santiago para esos años se contaban Antonio Guzmán, Jorge Blanco y profesores de la UCAMAIMA, además de empresarios vinculados a la Asociación para el Desarrollo Incorporado, el primer grupo corporativo de empresarios (burgueses) de Santiago, creado raíz de la caída de Trujillo. Agripino era parte de los notables del Grupo de Santiago, aunque no asistiera a las reuniones que, luego cuando el grupo se amplió más o menos hacia 1976, se realizaban en Santiago. En el primer libro que se conozca de Agripino, UCAMAIMA UN NUEVO MODELO DE UNIVERSIDAD, este remonta la prehistoria del Grupo de Santiago a la Invasión de Junio de 1959 y las bombas lanzadas al Seminario San PIO X de la Iglesia Católica.

Dicen que a los muertos no se le remenean los huesos, pero mucho menos del muerto debemos hablar, porque si no es la verdad para que hablar. Porque Agripino no estaba solo actuaba junto a otros. Ahora bien, la UCAMAIMA ha recibido privilegios que no se lo merece, como las acciones del aeropuerto de Santiago, como tampoco ningún supuesto inversionista merece que le entreguen inversiones estatales regaladas.

