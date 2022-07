El Gobierno convoca a un diálogo en medio de crecientes protestas en Panamá

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, CIUDAD DE PANAMA. – El Gobierno de Panamá convocó a una alianza de sindicatos y organizaciones sociales a una mesa de diálogo el próximo lunes, en medio de crecientes protestas y una huelga docente indefinida para exigir el abaratamiento del combustible y de los alimentos en el país.

El Ejecutivo del presidente Laurentino Cortizo propuso este sábado, a través de un comunicado, que la “Mesa de Trabajo para atender el alto costo del combustible y que impacta de manera directa con el costo de la canasta básica” sea instalada el próximo lunes en un centro de convenciones situado en la provincia interior de Veraguas.

A esta mesa están siendo convocados los gremios aglutinados en la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado (Anadepo) “para iniciar conversaciones con una representación del Órgano Ejecutivo”, indicó la información oficial sin más detalles.

Anadepo y la Alianza Pueblo Unido por la Vida son las impulsoras de las protestas que en la última semana han llevado a manifestantes a las calles en varios puntos del país para exigir el congelamiento y/o la rebaja de los precios del combustible y de los alimentos, además de más presupuesto para la educación pública, entre otras peticiones, incluido un aumento general de salarios.

Los gremios docentes integrados tanto en la Alianza Pueblo Unido por la Vida como en la Anadepo declararon el pasado jueves como indefinida una huelga nacional iniciada el día anterior, con el argumento de que el Ejecutivo llegó sin propuestas a una primera reunión en Veraguas, liderada por la ministra de Educación, Maruja Gorday.

El Gobierno dijo este sábado que está llamando a la mesa el próximo lunes en Veraguas “de manera respetuosa y con el ánimo de que podamos encontrar soluciones efectivas, en el menor tiempo posible, de manera conjunta, para mitigar como panameños, la crisis internacional de los combustibles que repercute en nuestro país, afectando de manera desfavorable a nuestra población”.

ANUNCIAN MÁS PROTESTAS

Esta iniciativa de diálogo fue anunciada por el Gobierno al tiempo que la Alianza Pueblo Unido por la Vida dijo este sábado que habrá más protestas la próxima semana.

El secretario general de Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi), Marco Andrade, aseguró a Efe que hay “una serie de comunicaciones” con representantes del Gobierno con miras a un diálogo, pero que independientemente de eso y de la mesa de Veraguas se mantiene el cronograma de las próximas protestas.

Se está valorando “unificar una sola lucha entre los compañeros de Anadepo y los compañeros de Alianza Pueblo Unido”, agregó Andrade, que recordó que esta última agrupa a más de 70 organizaciones de todo el país.

“Estamos abiertos al diálogo, pero un diálogo en el que haya resultados, no creemos en un diálogo en donde el Gobierno nos explique que no se puede. Este pueblo no aguanta más y por eso la próxima semana vamos a producir acciones en todo el país: tranques, piquetes, huelga, conforme a la condición de cada organización sindical y popular”, dijo Andrade en un conferencia de prensa.

El galón de combustible (3,78 litros), que ha llegado a superar lo 6 dólares en Panamá, fue congelado por el Gobierno temporalmente en 3,95 dólares para algunos sectores en un intento por impedir el alza del pasaje y de los alimentos y en medio de críticas de sectores que piden la suspensión del impuesto a los carburantes para que se beneficie a toda la población.

El Ejecutivo también aprobó una compensación económica, de entre 250 y 1.526 dólares mensuales, para los transportistas de carga agrícola tras una huelga de varios días que casi dejó sin el abasto de esos productos a la capital y el país.

