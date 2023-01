El futuro de Nick Nurse en los Raptors es incierto

EL NUEVO DIARIO, TORONTO.- Nick Nurse tiene contrato con los Toronto Raptors hasta 2024. ¿Qué ocurrirá después? No está claro. Según afirma Shams Charania, periodista de The Athletic, desde la franquicia canadiense se ha evidenciado una cierta frustración con respecto al rendimiento del equipo y al trabajo del técnico, lo que invita a preguntarse cómo de convencidos están en lo relativo a su continuidad.

Así como en el caso de los jugadores es bastante frecuente salir a explorar el mercado como agentes libres, es muy poco habitual que los entrenadores entren en su último año de contrato sin haber acordado ningún tipo de extensión. Esta es una situación que tiende a evitarse dado que genera un clima de inestabilidad que es fácil que se transmita a la plantilla, y en Toronto tienen exactamente hasta verano para evitar verse en dicho contexto. Si es que quieren hacerlo.

Lo de Nurse en la NBA fue llegar y besar el santo, pues conquistó el anillo de campeón en su primera temporada, pero poco a poco se ha ido encontrando con una plantilla con menos potencial del que tenía aquella y el nivel del equipo se ha vuelto más irregular. En 2020 sorprendió por su capacidad para sostener a Toronto entre los mejores sin Kawhi Leonard, pero 2021 supuso una pequeña decepción; luego pareció repuntar y volver a la normalidad en 2022… Y este año todo empieza a tambalearse otra vez.

Con el equipo fuera incluso de los puestos de play-in con un balance de 23-28, no son pocas las dudas con respecto a qué deberían hacer los Raptors de cara a futuro, y una renovación del proyecto podría pasar por cambiar la cabeza al frente del banquillo. No obstante, no está claro que esa vaya a ser la línea por la que vayan a tirar, y todos estos rumores podrían acabar quedando en nada.

Basta con recordar que, cuando Nurse firmó su renovación en 2020, lo hizo tres días después de que concluyese la penúltima temporada de su contrato (la equivalente a la temporada actual), aunque en aquella ocasión fue tras llevar al equipo a un Game 7 de las semifinales del Este. Esta vez, sin embargo, quizás el curso acabe para ellos tras los 82 partidos de temporada regular. Y la perspectiva entonces será otra.

