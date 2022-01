El futuro de Donovan Mitchell en Utah es incierto

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, UTAH.- En las últimas semanas han circulado diversos rumores que sugieren que el futuro de Donovan Mitchell podría estar lejos de Salt Lake City.

El analista de Fox Sports, Ric Bucher, señaló recientemente que el limitado mercado de los Utah Jazz no satisfará adecuadamente las expectativas del jugador. De hecho, el propio periodista señala que fuentes cercanas al círculo de Mitchell creen que es una estrella demasiado grande para su actual equipo.

Bucher reconoció que una parte de la información procede de un empleado de un equipo de la Conferencia Este, lo que podría tratarse de un mero globo sonda para tantear la actual situación del jugador. Sin embargo, hace dos semanas había sido el medio ESPN el que sugirió un desenlace similar, focalizándose también en el mercado de la franquicia.

Lo cierto es que los Jazz están sumergidos en un bache de resultados que los ha llevado a perder nueve de sus últimos once partidos. Desde entonces , el fuego cruzado de declaraciones se ha sucedido: Rudy Gobert ha criticado la intensidad defensiva de sus compañeros y afirmó que el equipo no disfruta como antes, Joe Ingles declaró que existe frustración en el vestuario, Mike Conley reconoció que algunos jugadores se han acomodado y el propio Mitchell sugirió que no piensa cambiar su manera de jugar.

Tras la última derrota ante los Suns, el técnico Quin Snyder fue tajante al decir que no le preocupan tanto las derrotas como el hecho de que «el equipo no está haciendo lo que se necesita para ganar.» Todo ello dentro de un contexto general que invita a pensar en cambios importantes, tanto a nivel de plantilla como del propio técnico, de cara a revertir la situación.

En lo que respecta a estos rumores, Mitchell no reconoció ni negó los mismos, sino que se limitó a decir que solo está preocupado en luchar por los objetivos marcados. «Estamos tratando de ganar un campeonato, así que los interrumpiré y responderé esto. Ese es nuestro objetivo y no vamos a parar hasta que lo logremos. Tenemos un gran grupo y este tramo no dicta quiénes somos como equipo.»

No obstante, el All-Star declaró tras la dolorosa derrota sufrida en playoffs ante Los Angeles Clippers que «no juega para caer en segunda ronda cada año». Así, todo apunta no a un desenlace fatal en el corto plazo pero quizá sí a una forma de presionar a la directiva para mantener la competitividad de un proyecto que pide cambios urgentes. Al menos, si el objetivo es asentarse como un verdadero contender.

