El futuro de DeAndre Ayton depende de Portland

EL NUEVO DIARIO, ARIZONA.- Quizás haya sido el verano más tranquilo de DeAndre Ayton respecto a rumores de traspaso, pero no por ello tiene asegurada su continuidad en Phoenix de cara al inicio de la temporada 2023-24.

Según informa John Gambadoro de Arizona Sports, los Suns no han estado buscando activamente la salida del pívot, pero no por ello han dejado de tener un ojo puesto es la posibilidades que pueda ofrecer el mercado. Así, y siendo plenamente exacto, asegura que si Jusuf Nurkic estuviera sobre la mesa como una opción comercial disponible, sería sorprendente que los de Arizona no se lanzaran a hacer tal intercambio.

Analizando cómo podría darse la llegada de Nurkic a los Suns, el citado periodista recalca que depende directamente de si Lillard sale del equipo, lo cual llevaría a una reconstrucción que podría hacer que el center bosnio estuviese disponible.

Aunque Phoenix apretase el gatillo en tal dirección –obviamente está por ver–, no es menos verdad que ajustar los salarios para un traspaso se antoja harto complicado. Ayton tiene un sueldo de 32,5 millones de euros para la presente campaña, mientras que Nurkic está en 16,9. Al estar los Blazers por encima del límite salarial, no podrían acoger el contrato de Ayton de manera directa. Como decimos, este movimiento suena a posibilidad rocambolesca.