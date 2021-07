El futuro de Chris Paul apunta a mantenerse en Phoenix

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Chris disputará sus primeras Finales de la NBA tras 16 años de carrera como jugador de Phoenix Suns. El éxito de la franquicia de Arizona, que llevaba 10 campañas sin entrar en playoffs, es tan rotundo como el peso que ha tenido en su consecución el base All-Star. Pese a diversos problemas físicos, ha realizado partidazos como el de 41 puntos para cerrar las finales del Oeste ante Los Angeles Clippers. El presente es brillante pero… ¿y el futuro? Pues también parece que lo vivirá bajo el sol de Arizona.

Con una opción de jugador de 44,2 millones de dólares en su poder, CP3 parece tener claro desde hace tiempo que renunciará a la misma para firmar el que será su último gran contrato. Tal determinación tampoco aleja su camino de los Suns, ya que según apunta Bobby Marks de ESPN, la organización le ofrecería un acuerdo de 3 años y 100 millones de dólares.

Si bien es difícil ver a Paul cambiando de equipo tras encontrar un grupo en plena progresión que ha llegado hasta las Finales, tal opción no está del todo descartada mientras otras franquicias muestran interés. Ese sería justo el caso de los New York Knicks, conjunto que según informa Ian Begley de SNY, podría ser la prioridad de CP3 si no continuase en los Suns; es más, varios agentes de la Liga estarían apuntando en tal dirección.

Lo cierto es que encontrar motivos para entender ese cambio de aires se antoja complicado. Deportivamente la situación no puede ser mejor, ya que Phoenix posee un núcleo joven y talentoso que ya está listo para ganar. Económicamente, como explica el citado Bobby Marks, tampoco es fácil encontrarle sentido. Aunque los Knicks igualasen un oferta por tres temporadas por parte de los Suns, estos aún tendrían la opción de incluir un cuarto año. Esta ventaja se debe a la over 38 rule del actual convenio colectivo, la cual hace que un equipo sin los derechos de Bird no pueda ofrecer un contrato de cuatro años a jugadores que cumplirán 38 años durante ese contrato (Paul tiene ya 36).

Si se diese el caso de que Chris Paul exigiese a los Suns ese cuarto año para seguir, extraño sería que no aceptasen. El propietario de Phoenix, Robert Sarver, ha señalado que su deseo es mantener el actual bloque; es decir, no rompería un equipo que acaba de llegar a sus primeras Finales desde 1993. CP3 está viviendo su primera aventura en los Suns, pero todo hace indicar que le quedan algunas más.

