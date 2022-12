El feminismo de hoy: ¿Es un espectáculo?

Hace unos días una turba de mujeres casi me saca los ojos, si me hubieran tenido en frente, porque bromeé sobre una foto de “Yailin la más viral”, se me cuestiono: “Qué cómo si yo era feminista atacaba a otra mujer”, “que Anuel en 9 meses tenía derecho a buscarse otra”, que estar embarazada es la “etapa más importante de una mujer” y “que si yo nunca había estado embarazada”, “que la joven subió desde abajo” “ que yo era una vieja, que podría ser la mamá de esta” y me decían señora de forma despectiva,(se entiende que a mis 33 años podría ser la madre de Yailin si de dónde vienes a los 17 ya estas casada con un hombre mayor o con el primero que se te cruzó, dejaste la escuela y estas pariendo hijos sin ninguna planificación o consejería que prevalezca en tu entorno familiar porque no la obtuviste de tus progenitores, y la normalidad en tu extracto social es el embarazo en la adolescencia sin más aspiraciones) e insultos por doquier, hubo una fanática que enloqueció y llegó más lejos hasta me amenazó por DM, fue a mi Instagram comercial, me acoso y me hostigo de forma tal que tuve que reportarla por violencia y amenaza en esta red, a fin de que la joven no continuara saboteando mi nombre y colocando en tela de juicio mi carrera profesional.

A todo esto he reflexionado y me he preguntado si es que no existe la liberta de expresión y solo estamos para aplaudir como “focas” las vulgaridades que exponen los supuestos artistas del Instagram llamados “instagramer” los cuales por unos “likes” hay quienes inventan cualquier cosa sin importar el mal ejemplo que transmiten a una sociedad de jóvenes distorsionada e ignorante: ¿Será que hacer un llamado a la moral y a las buenas costumbres esta pasado de moda? y es que estamos en la generación cristal en la que no se puede expresar nada que vaya en contra de lo que se considera “normal” porque salen cientos ofendidos y arman un lio y no miden consecuencias. Cabe destacar el desconocimiento que pregonan al referirse a la palabra feminismo y en contraste hacen la defensa de alguien cuyos principios deberían de ser cuestionados porque una persona que expone su cuerpo dejando muy poco a la imaginación y mostrando las cosas materiales que consigue gracias a ello, provoca que niñas en barrios marginados crezcan con la idea equivocada de que no tienen que estudiar para superarse dignamente, sino más bien operarse todo aquello que no es atractivo en ellas para parecerse a una de estas chicas, cuyo talento no es más que exhibirse en poca ropa y en posiciones eróticas por Instagram o por Only Fans, a lo que debo añadir que este comportamiento no es nuevo, simplemente antes era menos descarada la forma en que se fomentaba, ya que las redes sociales no pagaban por likes. Y bueno ya que esto es lo que se pregona como feminismo vamos a discutir que es el feminismo.

Pues bien quiero hablar de que es el verdadero feminismo, no la distorsión barata, que se entiende como tal y que actualmente le venden a la sociedad, como es el ejemplo de la rebeldía de Tokischa cantando la popola, vistiéndose de la “santa popola” para unos premios o besuqueándose con Madonna de una forma grotesca por doquier y su música y comportamiento social se celebra en la revista Times como “expresión artística” como una “iconoclasta” y ella justifica ser una voz rebelde que representa a muchas de las jóvenes que viven en los barrios marginales, demostrándoles que con sus letras obscenas y con un comportamiento sexual impropio ella rompe esquemas y gana dinero, yo aplaudo su rebeldía al sistema pero no su mensaje y como esto afecta en esas comunidades de niñas que viven en familias disfuncionales, pues no aporta una herramienta razonable para ayudarlas : “Durante la siguiente hora, la artista de 26 años habló de su bisexualidad, de los placeres carnales y de las drogas, todo acompañado de un ritmo estridente de dembow y trap.” The New York Times. Si esto es feminismo no creo que esa sea la idea ejemplar de ser la voz de un pueblo oprimido que tuviera Minerva Mirabal y sus hermanas en aquel tiempo. Y llámenme retrograda si así lo desean. ¿Por qué los medios no explotan que una mujer dominicana está en la NASA o que triunfa en Hollywood? Quizá por que eso en lenguaje llano: No genera éfete, no deja, no da likes ni papeleta.

Por otra parte, está el concepto errado de femineidad, el mismo está siendo mercadeado por muchas artistas urbanas y presentadoras de televisión, mostrándose con cuerpos operados a la perfección casi como muñecas irreales, cintura diminuta, traseros abultados, grandes bustos, unas uñas largas como las de un guaraguo, ¡¡y pelo largo lacio hasta la cintura!! (claro bien pegado porque no es real, nada es genuino o natural y en general todo lo que usan es muy vulgar), un culto al cuerpo sin esfuerzo y a lo sexi sin moderación, lo cual me recuerda mucho a los personajes encarnados en la famosa telenovela “Sin senos no hay paraíso”.

Bien, todo esto lo venden como bueno y valido, ya que tiene una gran aceptación entre una horda de mujeres de la sociedad que aspiran a no dar un golpe ni de karate y que piensan que atraerán a un hombre con dinero si lucen así, sin importar de donde proviene ese dinero ni las costumbres de este prospecto. Esta nueva turba de mujeres entiende esto como femineidad y a su vez lo mezclan con feminismo. Y qué decir de los hombres que en nombre de las libertades financieras de la mujer abusan económicamente de los recursos que estas producen; Esto señores es un desastre total, un mundo de cabeza y la falta de conocimiento es celebrado y aplaudido, “la civilización del espectáculo” diría más bien Mario Vargas Llosa.

Yo creo que a todo esto Simone de Beauvoir, precursora del feminismo moderno, debe estar pidiendo que la entierren de nuevo. Señores el feminismo no se trata de esto, el feminismo es una corriente de pensamiento que persigue la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. El real feminismo busca disolver los prejuicios sociales y políticos que se han forjado en el sistema de creencias y valores con las que se han formado a las mujeres de este mundo de generación en generación, lucha por la igualdad en los roles. Busca derribar los estigmas sociales y los sesgos, que cargan las mujeres desde las épocas más primitivas de la sociedad hasta nuestros días. El feminismo busca que las mujeres tengamos una voz, que nuestro discurso sea tomado en serio, y no ser un juguete del sexo opuesto o un florero de decoración que sirva solo para embellecer el entorno que le rodea o un papagayo de adulación al macho.

Y para terminar cito a Simone de Beauvoir, quien cuestionaba en las primeras páginas de su obra “El Segundo Sexo” que es ser mujer (en 1949) y el lugar de la misma en el mundo, conjuntamente con el desmonte del estereotipo de la femineidad en virtud de aquel por el cual debería definirse a una mujer; aquí en sentido sarcástico protesta sobre los ideales de la época: “Así, pues, todo ser humano hembra no es necesariamente una mujer”, para ello es necesario que participe de esa realidad misteriosa que es la femineidad; esta femineidad ¿ la secretan los ovarios? ¿O está fijada bajo el fondo de un cielo platónico? ¿Basta el frou frou de una falda para hacer que descienda a la tierra? … Y yo me hago la misma pregunta.

Por Perla Rodríguez

