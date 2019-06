El Fecho afianza su carrera en la música urbana

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Desde que Robert Castillo Nin, mejor conocido como El Fecho, consolida su figura como una de las jóvenes promesas de la música urbana con la canción “La vuelta”, junto a Secreto y Nino Freestyle, su carrera ha ido de menos a más con cada entrega musical.

Su más reciente sencillo, titulado “Tú ta doblao” está muy bien posicionado en la radio, plataformas digitales y discotecas, lo cual evidencia su consistencia en la industria discográfica.

“Tengo en la música alrededor de 4 años y medio, desde que me di a conocer en Villa Duarte haciendo fresstyle, lo cual me permitió popularidad en las redes sociales. Lo que está ocurriendo ahora con mi carrera se lo agradezco a Dios, a mis fanáticos que se han ido multiplicando de forma impresionante y a todos los medios de comunicación que me han abierto las puertas para que este proyecto siga fortaleciéndose”, dijo el cantante, quien es manejado por Carlos Rondón ( LOLO JEY ) y David Zabala ( road mánager), bajo la compañía Puro con lo Puro Records.

Llegar a ser artista no fue fácil para este joven que se desempeñaba como vendedor de agua, lavando tenis y gorras en las calles. Pero El Fecho ha sorprendido al público con su gran talento en la música urbana. Recuerda que su primer éxito en el barrio fue un tema titulado “Yo cotizo”, el cual le abrió muchas puertas para demostrar su gran calidad en los escenarios. Más tarde vinieron “Flow pesado” y “Alerta” que afianzaron su rápido posicionamiento.

